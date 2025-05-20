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İngiliz gazete gündeme taşıdı: 'Türkiye'nin Maldivlere cevabı'

İngiliz Daily Mail'in internet sitesinde Türkiye'nin cennet lokasyonlarından birinin tanıtımı yapıldı.

20 Mayıs 2025 | 17:04
Son Güncellenme: 20 Mayıs 2025 | 17:16
İngiliz gazete gündeme taşıdı: 'Türkiye'nin Maldivlere cevabı'

Daily Mail makalesinde "Türkiye'de bulunan güzel bir ada, ülkenin Maldivler'e cevabı olarak tanımlanıyor" diyor. Makaledeki yorumlar şöyle:

ANTALYA AÇIKLARINDA YER ALIYOR

Makalede Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın açıklarında yer alan Suluada'nın Antalya'ya yakın olmasına rağmen tamamen ıssız olduğu için kalabalıktan kaçmak isteyen turistler için huzurlu bir sığınak olduğu belirtiliyor.

 

TEKNE YOLCULUĞU İLE ULAŞILIYOR

Makaledeki bazı yorumlar şöyle: Ziyaretçiler bu tenha cennete, Antalya’dan 40 dakikalık bir tekne yolculuğu ile ulaşabiliyor.

DOĞA CENNETİ

Suluada’nın kristal berraklığındaki suları, yunuslar ve Akdeniz fokları gibi canlıların görülebileceği, yaban hayatı için adeta bir doğa cenneti sunuyor. Adada yüzmeye elverişli iki plaj bulunuyor. Ayrıca ziyaretçiler zeytin ağaçları arasında yürüyüş yapmak için adanın iç kısımlarına da gidebiliyorlar.

 

İNGİLİZ TURİSTLERİN İLGİSİ

Ve bu yıl birçok İngiliz tatilci, tatilini Türkiye’de geçirmeyi tercih ediyor. Tatil şirketi On the Beach tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye 2025’in en popüler yaz tatili destinasyonu oldu. 

 

AVRUPA'NIN EN SICAK DENİZİ

Raporda, Türkiye’ye yapılan rezervasyonların iki yıl içinde %54 oranında arttığı belirtiliyor ve Antalya, ülkenin önde gelen destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu haber, Antalya’daki Konyaaltı Plajı’nın 27,8 santigrat derece ile Avrupa’nın en sıcak denizine sahip olduğunun ortaya çıkmasının ardından geldi.

 

KORUMA ALTINDA

Adrasan sahilinin yaklaşık 7 kilometre açığında yer alan Suluada, Kumluca'nın önemli doğal güzelliklerinden biri.
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