İngiliz gazete gündeme taşıdı: 'Türkiye'nin Maldivlere cevabı'

İNGİLİZ TURİSTLERİN İLGİSİ

Ve bu yıl birçok İngiliz tatilci, tatilini Türkiye’de geçirmeyi tercih ediyor. Tatil şirketi On the Beach tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye 2025’in en popüler yaz tatili destinasyonu oldu.