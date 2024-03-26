Açıklamaya göre İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,08 artış gösterdi. Verilere göre İstanbul şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,14 artışla 1 milyon 291 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırladı.

ŞUBAT AYINDA RUSLAR İLK SIRADA

İstanbul’a şubat ayında giriş yapan en çok ziyaretçiyi 138 bin 957 kişi ile Rusya Federasyonu oluştururken 95 bin 465 kişi ile Almanya ikinci, 75 bin 312 kişi ile İran üçüncü, 56 bin 430 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) dördüncü oldu. İngiltere’yi sırasıyla 48 bin 902 kişi ile Fransa, 43 bin 415 kişi ile Suudi Arabistan ve 41 bin 472 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi.