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İstanbul Anadolu yakasında yeni otel

Hilton’un 180 otelden oluşan küresel portföyü Curio Collection by Hilton’un en yeni üyesi Altunizade Suites Istanbul Curio Collection by Hilton oldu.

30 Temmuz 2025 | 15:40
İstanbul Anadolu yakasında yeni otel

Hilton’un 180 otelden oluşan küresel portföyü Curio Collection by Hilton’un en yeni üyesi Altunizade Suites Istanbul Curio Collection by Hilton oldu. İbrahim Çeçen ailesi tarafından hayata geçirilen binanın zarif iç mekân tasarımı, ünlü tasarımcı ve iç mimar Zeynep Fadıllıoğlu imzası taşıyor. 

Otelin açılışı Hilton’un üst düzey yöneticileri Avrupa Kıtası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly, Avrupa Kıtası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Joachim Hartl, Altunizade Suites İstanbul Curio Collection by Hilton Genel Müdürü Ahmet Arslan, CCN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Berfin Çeçen Şenol ve CCN Holding Mimar Elif Çeçen’in katıldığı bir kurdele kesme töreniyle gerçekleşti.

Törende konuşan  Hilton Avrupa Kıtası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly, “Avrupa genelinde lifestyle markalarımıza olan talebin hızla arttığını görmeye devam ederken, Hilton’un büyüyen Curio Collection by Hilton markası altında İstanbul’daki ikinci otelimizi açmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

 

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