İzmir mavi bayraklı plajlarıyla çevreci turizmde yükseliyor

İzmir, mavi bayraklı 64 plajı ve 6 marinasıyla Türkiye'de bu alanda Antalya ve Muğla'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Kentte 2020 yılında 52 olan mavi bayraklı plaj sayısı, 2025 yılında 64'e ulaştı. Su kalitesi, çevre ve can güvenliği gibi kriterlere göre verilen mavi bayrak, turizmde tercih nedeni oluyor.
ULUSLARARASI JÜRİ VAR
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) İzmir ve Kuzey Ege İlleri Şubesi Koordinatörü Ayhan Örten, İzmir'de mavi bayraklı plaj sayısının her geçen yıl artmasının sevindirici olduğunu söyledi.
Örten, artışın sürdürülebilir olması için işletmecilerin ve vatandaşların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye 577 mavi bayraklı plajıyla dünyada üçüncü sırada. Fark her yıl biraz daha kapanıyor. İkinci veya birinci olmamamız için hiçbir sebep yok. Potansiyelimiz de mevcut. İşletmecilerin, belediyelerin ve halkın talebi doğrultusunda sayı artıyor." diye konuştu.
TÜRÇEV'in 1993 yılından bu yana yürüttüğü mavi bayrak programının yüzme su kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği gibi 4 ana başlıkta kriterleri kapsadığını anlatan Örten, bu kriterleri yerine getiren plaj, marina ve teknelere verilen bayrağın uluslararası bir çevre ödülü niteliği taşıdığını ifade etti.
Örten, eğitim çalışmalarının özellikle çocuklar ve gençler aracılığıyla uzun vadede etkili sonuçlar verdiğine inandıklarını belirterek, mavi bayraklı bir plajın yıl boyunca en az 5 çevre eğitimi etkinliği düzenlemesi gerektiğini, sadece fiziksel koşulların değil halkın bilinç düzeyinin de bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.
Mavi Bayrak başvurularının Sağlık Bakanlığının yaptığı 4 yıllık deniz suyu analizlerinin "mükemmel" seviyede çıkmasıyla başlayabildiğini belirten Örten, sürecin hem ulusal hem de uluslararası jüri tarafından değerlendirilerek tamamlandığını, bayrağın bir yıllığına verildiğini ve yıl içinde yapılan denetimlerle kriterlerin sürdürülebilirliğinin denetlendiğini anlattı.
‘TERCİHTE BELİRLEYİCİ’
Örten, mavi bayrağın özellikle çevre duyarlılığı yüksek turistlerin destinasyon tercihlerinde belirleyici olduğuna dikkati çekerek, "Mavi bayrak, uluslararası bir eko-etiket, prestijli bir çevre ödülü. Uluslararası rezervasyon sitelerinin de tercih ettiği 3 önemli prestijli çevre ödülünden biri mavi bayrak. Rezervasyonlarda tercihlerin yüzde 50'sini etkileyebilen bir potansiyeli var. Yurt içinde de vatandaşlarımız mavi bayraklı plajları herhangi bir tesisten daha fazla tercih ediyor." dedi.
İzmir'in mavi bayraklı plaj sayısını iki katına çıkarma potansiyeli bulunduğunu söyleyen Örten, şunları kaydetti:
"Ancak kuru kuruya sayıyı yükseltmenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Yüzme suyu kriterlerinde aradığımız gibi mükemmel olmayacaksa, olmasını tercih etmeyiz. Bir şekilde bayrağı alabilse bile sezon içinde kaybedecektir. İstekle, programı sahiplenerek, mavi bayrağa kendini adayan tesislerimize, plajlarımıza canıgönülden bu ödülü vermeyi ve bayraklarını gururla dalgalandırmalarını görmeyi isteriz. İstekli kişilerin, başvuruların her geçen gün arttığını görüyoruz. Önümüzdeki ilk 5 yıl içinde bu sayının yine istikrarlı bir şekilde artacağını söyleyebiliriz."
İZMİR’DEKİ MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR
Aliağa
- Ağapark Plajı
- Aliağa Polis Plajı
Çeşme
- Cocos The Club Otel
- Rooms Beach Club
- Çeşme Belediyesi Tekke Halk Plajı
- The Nowness
- Reges A Luxury Collection Resort & SPA Çeşme
- Radisson Blu Resort&Spa Hotel
- Boyalık Beach Hotel & SPA Thermal Resort, Çeşme
- Swissotel Çeşme Resort & Spa
- Ilıca Hotel
- Babaylon Otel
- Grand Ontur Hotel Çeşme
- Altınyunus Otel
- Çeşme Belediyesi Dalyan Kocakarı Halk Plajı
- Çeşme Belediyesi Ilıca Halk Plajı
Bademli
- Deçemko Otel
Çandarlı
- Çandarlı Kale Önü Halk Plajı
- Çandarlı Doğu Halk Plajı
Dikili
- Dikili Plaj Sporları Halk Plajı
- Dikili Belediye Plajı 2
- Dikili Belediye Plajı
Foça
- Mark Warner Phokaia Hotel
- Hanedan Beach Club
Güzelbahçe
- Güzelbahçe Belediyesi 2. Liman Halk Plajı
Karaburun
- Kuyucak Plajı
- İncirlikoy Halk Plajı
- Bodrum Plajı
- Ardıç Plajı
- Kocakum Plajı
Menderes
- Gümüldür Halk Plajı
- Cactus Club Yalı Hotels & Resort
- Cactus Hotels Club Cactus Paradise
- Deniz Atı Tatil Köyü
- Orta Mahalle Halk Plajı
- Sunis Efes Royal Palace Resort Hotel
- Club Marvy
- Çukuraltı Halk Plajı
- Paloma Pasha Resort
- Aria Claros Beach & SPA Resort
- Ege Üniversitesi Özdere Kampı
Seferihisar
- Seferihisar Polis Moral Eğitim Kampı Plajı
- Gemisuyu Mevkii Halk Plajı
- Bahadır Mevkii Halk Plajı
- İztur-Sertur Sitesi Önü
- Doğanbey Sakız Ağacı Mevkii
- Doğanbey Havacılar Sitesi Önü
- Ömür Beldesi
- Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı
- Büyük Akkum Plajı
- Akarca Halk Plajı
- Royal Teos Thermal Resort Clinic & SPA
- Bengiler Mahallesi Halk Plajı
Selçuk
- Korumar Ephesus Beach&SPA Resort Hotel
- Aqua Fantasy Aquapark Hotel Spa
- Richmond Ephesus Resort Otel
- Labranda Ephesus Princess
Urla
- Gelin Kaya Halk Plajı
- Kum Denizi Halk Plajı
- TCDD Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
- Aren Beach Club
- Çamlıçay Halk Plajı
- Urla Belediyesi Altınköy Halk Plajı
- Urla Belediyesi Kalabak Halk Plajı
- Urla Belediyesi Zeytinalanı Mahallesi Plajı