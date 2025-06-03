İzmir mavi bayraklı plajlarıyla çevreci turizmde yükseliyor

İzmir, mavi bayraklı 64 plajı ve 6 marinasıyla Türkiye'de bu alanda Antalya ve Muğla'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Kentte 2020 yılında 52 olan mavi bayraklı plaj sayısı, 2025 yılında 64'e ulaştı. Su kalitesi, çevre ve can güvenliği gibi kriterlere göre verilen mavi bayrak, turizmde tercih nedeni oluyor.

ULUSLARARASI JÜRİ VAR

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) İzmir ve Kuzey Ege İlleri Şubesi Koordinatörü Ayhan Örten, İzmir'de mavi bayraklı plaj sayısının her geçen yıl artmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Örten, artışın sürdürülebilir olması için işletmecilerin ve vatandaşların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye 577 mavi bayraklı plajıyla dünyada üçüncü sırada. Fark her yıl biraz daha kapanıyor. İkinci veya birinci olmamamız için hiçbir sebep yok. Potansiyelimiz de mevcut. İşletmecilerin, belediyelerin ve halkın talebi doğrultusunda sayı artıyor." diye konuştu.

TÜRÇEV'in 1993 yılından bu yana yürüttüğü mavi bayrak programının yüzme su kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği gibi 4 ana başlıkta kriterleri kapsadığını anlatan Örten, bu kriterleri yerine getiren plaj, marina ve teknelere verilen bayrağın uluslararası bir çevre ödülü niteliği taşıdığını ifade etti.

Örten, eğitim çalışmalarının özellikle çocuklar ve gençler aracılığıyla uzun vadede etkili sonuçlar verdiğine inandıklarını belirterek, mavi bayraklı bir plajın yıl boyunca en az 5 çevre eğitimi etkinliği düzenlemesi gerektiğini, sadece fiziksel koşulların değil halkın bilinç düzeyinin de bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.

Mavi Bayrak başvurularının Sağlık Bakanlığının yaptığı 4 yıllık deniz suyu analizlerinin "mükemmel" seviyede çıkmasıyla başlayabildiğini belirten Örten, sürecin hem ulusal hem de uluslararası jüri tarafından değerlendirilerek tamamlandığını, bayrağın bir yıllığına verildiğini ve yıl içinde yapılan denetimlerle kriterlerin sürdürülebilirliğinin denetlendiğini anlattı.

‘TERCİHTE BELİRLEYİCİ’

Örten, mavi bayrağın özellikle çevre duyarlılığı yüksek turistlerin destinasyon tercihlerinde belirleyici olduğuna dikkati çekerek, "Mavi bayrak, uluslararası bir eko-etiket, prestijli bir çevre ödülü. Uluslararası rezervasyon sitelerinin de tercih ettiği 3 önemli prestijli çevre ödülünden biri mavi bayrak. Rezervasyonlarda tercihlerin yüzde 50'sini etkileyebilen bir potansiyeli var. Yurt içinde de vatandaşlarımız mavi bayraklı plajları herhangi bir tesisten daha fazla tercih ediyor." dedi.

İzmir'in mavi bayraklı plaj sayısını iki katına çıkarma potansiyeli bulunduğunu söyleyen Örten, şunları kaydetti:

"Ancak kuru kuruya sayıyı yükseltmenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Yüzme suyu kriterlerinde aradığımız gibi mükemmel olmayacaksa, olmasını tercih etmeyiz. Bir şekilde bayrağı alabilse bile sezon içinde kaybedecektir. İstekle, programı sahiplenerek, mavi bayrağa kendini adayan tesislerimize, plajlarımıza canıgönülden bu ödülü vermeyi ve bayraklarını gururla dalgalandırmalarını görmeyi isteriz. İstekli kişilerin, başvuruların her geçen gün arttığını görüyoruz. Önümüzdeki ilk 5 yıl içinde bu sayının yine istikrarlı bir şekilde artacağını söyleyebiliriz."

İZMİR’DEKİ MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR

Aliağa

Ağapark Plajı

Aliağa Polis Plajı

Çeşme

Cocos The Club Otel

Rooms Beach Club

Çeşme Belediyesi Tekke Halk Plajı

The Nowness

Reges A Luxury Collection Resort & SPA Çeşme

Radisson Blu Resort&Spa Hotel

Boyalık Beach Hotel & SPA Thermal Resort, Çeşme

Swissotel Çeşme Resort & Spa

Ilıca Hotel

Babaylon Otel

Grand Ontur Hotel Çeşme

Altınyunus Otel

Çeşme Belediyesi Dalyan Kocakarı Halk Plajı

Çeşme Belediyesi Ilıca Halk Plajı

Bademli

Deçemko Otel

Çandarlı

Çandarlı Kale Önü Halk Plajı

Çandarlı Doğu Halk Plajı

Dikili

Dikili Plaj Sporları Halk Plajı

Dikili Belediye Plajı 2

Dikili Belediye Plajı

Foça

Mark Warner Phokaia Hotel

Hanedan Beach Club

Güzelbahçe

Güzelbahçe Belediyesi 2. Liman Halk Plajı

Karaburun

Kuyucak Plajı

İncirlikoy Halk Plajı

Bodrum Plajı

Ardıç Plajı

Kocakum Plajı

Menderes

Gümüldür Halk Plajı

Cactus Club Yalı Hotels & Resort

Cactus Hotels Club Cactus Paradise

Deniz Atı Tatil Köyü

Orta Mahalle Halk Plajı

Sunis Efes Royal Palace Resort Hotel

Club Marvy

Çukuraltı Halk Plajı

Paloma Pasha Resort

Aria Claros Beach & SPA Resort

Ege Üniversitesi Özdere Kampı

Seferihisar

Seferihisar Polis Moral Eğitim Kampı Plajı

Gemisuyu Mevkii Halk Plajı

Bahadır Mevkii Halk Plajı

İztur-Sertur Sitesi Önü

Doğanbey Sakız Ağacı Mevkii

Doğanbey Havacılar Sitesi Önü

Ömür Beldesi

Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı

Büyük Akkum Plajı

Akarca Halk Plajı

Royal Teos Thermal Resort Clinic & SPA

Bengiler Mahallesi Halk Plajı

Selçuk

Korumar Ephesus Beach&SPA Resort Hotel

Aqua Fantasy Aquapark Hotel Spa

Richmond Ephesus Resort Otel

Labranda Ephesus Princess

Urla