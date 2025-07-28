Kadınlar kurdu, ziyaretçi yağıyor: "Çok şaşkınız"

Çelikarslan, "Salçamızı kendimiz üretiyoruz, zeytini, zeytinyağını ve birçok ürettiğimiz ürünü bu şekilde satmaya çalışıyoruz. Bu kadar çok talep beklemiyorduk, çok şaşkınız. Gerçekten herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah daha da güzel olacak" dedi.

Ailesiyle kahvaltı yapmaya gelen Selda Balaban da restorana ara sıra geldiklerini ve çok beğendiklerini dile getirdi. Balaban, Ballıpınar Mahallesi sakinlerinin çok çalışkan olduğunu vurgulayarak, "Burasının hizmeti çok güzel, değişiklik olsun diye ara sıra geliyoruz." dedi.