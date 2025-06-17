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Kapadokya Havalimanı'nda yolcu trafiği 250 bini geçti

Kapadokya Havalimanında, yılın ilk beş ayında yolcu trafiği 253 bin 873 kişiye ulaşırken, uçak trafiği 8 bin 193, yük trafiği ise 2 bin 570 ton olarak gerçekleşti.

16 Haziran 2025 | 15:30
Kapadokya Havalimanı'nda yolcu trafiği 250 bini geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kapadokya Havalimanına ait Mayıs ayı yolu, uçak, ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Kapadokya Havalimanında Mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 77 bin 136, dış hat yolcu trafiği bin 477 oldu. Böylece mayıs ayında toplam 78 bin 613 yolcuya hizmet verildi.

Mayıs ayında Kapadokya Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 2 bin 465, dış hatlarda 22 olmak üzere toplamda 2 bin 487’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mayıs ayında toplam 833 ton oldu.

5 aylık (Ocak-Mayıs) dönemde ise Kapadokya Havalimanı’nda yolcu trafiği 253 bin 873, uçak trafiği ise 8 bin 193 e yükseldi. Yük trafiği de aynı önemde 2 bin 570 ton olarak gerçekleşti.

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17 Haziran borsada gün sonu rakamları
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
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