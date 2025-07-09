Kapadokya'nın keşfedilmeyi bekleyen saklı cenneti

"Gelenlerin hayran kaldıklarına şahit oluyoruz"

Köyde 4 ay önce açılan butik otelin müdürü Linda Emir de köyün bugüne kadar yeterli ilgiyi görmemesinin yatırımcılar açısından da hayret uyandırıcı olduğunu dile getirdi.

İbrahimpaşa'nın, doğa tutkunlarının mutlaka görmesi gereken güzelliklere sahip yapıları barındırdığını vurgulayan Emir, "Kapadokya'nın tam göbeğinde olan bir yer ama nedense pek farkına varılmamış.

Bu özel yeri canlandırmak ve uğrak yerlerden biri haline getirmek mümkün çünkü lokasyonu her yere yakın. 4 aydır buradayım, Hollanda ve Avusturya'dan misafirlerimiz oluyor. Gelenlerin hayran kaldıklarına şahit oluyoruz. Köyü hiç bozmadan küçük dokunuşlarla farklı bir yere dönüştürebiliriz. Işıklandırmalar ve yürüyüş yolu yapılabilir. Eski evlere ufak dokunuşlarla burası parlatılabilir." diye konuştu.

Köy halkından Mustafa Özkan da köylerinin turistlerin uğrak yerlerinden biri haline gelmesi için tüm zenginliklere sahip olduğunu, turizm yatırımlarıyla yörede istihdam oranının artmasını arzuladıklarını kaydetti.