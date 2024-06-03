KAPYAD, birinci yılını kutladı

Türkiye turizminin önemli bölgelerinden Kapadokya’nın sivil toplum alanındaki eksikliğini gidermek amacıyla 2023 yılı başında kurulmuş olan, deneyimli turizmci ve yatırımcı Ömer Tosun başkanlığında faaliyetlerini yürüten Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği (KAPYAD), 1’inci yılını 31 Mayıs’ta gerçekleşen özel bir gala yemeği ile kutladı. Kapadokya’nın temel turizm unsurları olan oteller, balon firmaları, restoranlar, halı mağazaları, çanak atölyeleri ve bağcılık firmalarının bölgeye önemli katma değer sağlayan lider yatırımcılarından oluşan üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nevşehir ve çevre illerin protokolü, turizm ve iş dünyasından pek çok isim, derneğin kuruluş yıldönümünde bir araya geldi.

Gecede, bugüne kadar Kapadokya’da unutulmaz izler bırakan, bölgenin önde gelen isimleri de ‘İz Bırakanlar Ödülleri’ni aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mesajlarıyla KAPYAD’ın 1’inci yıldönümünü kutladılar. Geceye Turizm Eski Bakanı Bülent Akarcalı, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Erkan Mumcu, Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz gibi isimler katıldı.

‘İZ BIRAKANLAR ÖDÜLLERİ’ DAĞITILDI

Moderasyonunu Meltem Bozbeyoğlu’nun gerçekleştirdiği ‘İz Bırakanlar Ödülleri’ kapsamında Abbas Ataman, Ahmet Tok, Kürşat Numanoğlu, Saffet Yatağan, Chez Galip (Galip Körükçü), Mustafa Yedek, Nebil Tahincioğlu, Mustafa Kaya, Lars Eric Moore & Kaili Kidner, Jacques Aveizou, Yahya Yılmaz, Murat Dedeman, Münir Yazıcıoğlu, Besim Tibuk gibi isimler Kapadokya bölgesinin turizm alanında gelişmesine yönelik katkıları sebepleriyle ödüle layık görüldüler. Metro, Perissia Hotel & Convention Center, Museum Hotel, Bazaar 54, Dorak Holding, Halis Uluer Şirketler Grubu, Sonsuz Enerji, K-Brothers gecenin gold sponsorluğunu üstlendi. Agarta Cave Hotel, Millstone Cave Suites, Fresco Cave Suites, Hill Hotel & SPA, Kelebek Group, Elika Cave Suites, Kaya Balloons, Turasan Şarapçılık, Kocabağ Şarapçılık, Elai Cappadocia, Fosil Cave Suites, Altınoran ve Post Yapım ise Silver Sponsor olarak destek verdi. Büyük bir katılımla gerçekleşen törende hayatta olmayan isimlerin ödüllerini yakınları teslim aldı.

Misafirlere özel bir içeriğin sunulduğu gecede, aslen Kapadokyalı olan Rum sanatçı Vasilis Kasouras, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadesi’nin 100’üncü yılı olması sebebiyle, mübadele öncesi Kapadokya şarkılarını derlediği ‘Karamanlidika Songs from Cappadocia’ albümünden eserler seslendirdi.

3 MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ

KAPYAD Başkanı Ömer Tosun “Kapadokya Bölgesi’nin turizm alanında hak ettiği yere gelmesi için önce arkadaşlarımızla yan yana geldik ve Kapadokya Alan Başkanlığı’nı kurduk, Turizm Bakanımız da kabul etti. Ardından Alan Başkanlığı’na destek verecek, gerekli konulara dikkat çekecek bir sivil toplum kuruluşu kurmak gerekti ve KAPYAD’ı kurduk. Bölgede turizm alanında yatırım yapmış kişileri üye olarak aldık. KAPYAD olarak, Kapadokya markasının ulusal ve uluslararası alanda güçlendirilmesi, rekabet gücünün artırılması konusunda stratejilerimizi ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakanımızın da destekleriyle Kültür Yolu Festivali’ni hemen hayata geçirdik, ardından Sobesos Antik Kenti kazısı başladı. Müze ihtiyacımızı, etkinlik alanları ihtiyacımızı belirttik” diye konuştu.

Gelinen noktada Bodrum’la bölge arasında havayolu ulaşımı olmasını çok önemsediklerine değinen Tosun, şunları anlatıyor: “Bugün yıllık 1,5 milyon turist sayısıyla Kapadokya turizmden 3 milyar dolar kazanç elde etmektedir, bu sebeple de ilgi ve desteği hak etmektedir. Bu gece ayrıca ‘İz Bırakanlar Ödül Töreni’ ile bölgemizin kalkınmasına büyük emekleri geçmiş, bölge için ilkleri hayata geçirmiş isimleri ödüllendiriyoruz. Bu sene Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesinin 100. yılı. Bu yıldönümüne de dikkat çekmek istedik ve aslen Kapadokyalı sevilen Rum sanatçı Vasilis Kasouras’ı davet ettik. Kapadokya için değer yaratanları ödüllendirmeye ve KAPYAD olarak bölgemiz ve ülkemiz için yatırımlarımızı sürdürmeye ve çalışmaya devam edeceğiz.”

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN BÖLGELERDEN

Gece konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan ise, şunları söyledi: “Rakamlar gösteriyor ki bölgemize yoğun bir ilgi bulunmakta olup, 2023 yılında tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. Nisan 2023-Nisan 2024 konaklama verilerine baktığımızda 2 milyon 130 bin misafir ağırladık, bu sayının yüzde 51’ini yabancı turistler oluşturdu. Bu sene 2024’ün ilk 4 ayına baktığımızda yine tüm verilerde, gerek müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısında, gerek balon uçuşlarında, gerek havaalanı yolcu sayılarında önemli miktarlarda artışlar var. Ülkemizin en çok ziyaret edilen ilk 10 müze ve ören yerinin 5’i bizim bölgemizde bulunuyor.”