Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, Yalova’da Terma City’nin çevre arazisine 20 milyon dolarlık yeni yatırım yapılacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan Karaderili, yatırımı erteleyen iş adamlarına “Yatırımı durdurmayın. Şimdi yatırım yapmazsanız ne zaman yapacaksınız?” tavsiyesinde bulundu.

Söz konusu tavsiyenin gereğini önce kendisi yaparak örnek olmak istediğini aktaran Karaderili, Yalova’da Terma City’nin çevre arazisine yapılacak olan 20 milyon dolarlık yeni yatırımın da müjdesini verdi.

Karaderili, yeni tesis ile birlikte istihdam sayılarını yüzde 40 artıracaklarını belirterek, “Yeni projeyle Yalova’ya yapılan yatırım miktarı 180 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkacak.” ifadesini kullandı.

“Termal otelin” sadece iyileşmek için değil, yenilenmek için de dizayn edildiğini, kendilerinin buna “yeni nesil termal” dediklerini aktaran Karaderili, yıllar önce Yalova’da yatırım yapmaya karar verdiğinde herkesin burun kıvırdığını kaydetti.

Karaderili, “Sonra bizim bu yatırımımızı görenler ‘biz nasıl oraya yatırım yapmayı düşünemedik’ diyorlar. Diğer illere termal yatırım yapanlar için övünerek şunu söyleyebilirim; termalin başkenti Yalova termal ilçesidir.” ifadelerini kullandı.

Yalova Terma City projesinin bölgeye kattığı değere işaret eden Karaderili, bölgedeki arazilerin değerini katladığını belirtti.

“Aynı anda 21 devlet başkanını rahatlıkla ağırlayabilecek durumdayız”

Orhan Karaderili, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yalova’nın termal sularının ve turizm kapasitesinin farkına varan Araplar, akın akın bu bölgeye geliyor ancak pansiyonlarda kalıyorlardı. Konfor arayanların kalabileceği bir tesis yoktu. Artık Terma City projesi ile bu açığı kapattık. Yalova’daki tesisimizde hiçbir lüksten kaçınmadık. Müşterilerimizden gelen talepler ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Onlar yatırımımıza adeta kılavuz oluyorlar. 5 otelimiz ile ekonominin çarklarının çevrilmesine destek oluyoruz. Türk ekonomisine duyduğumuz güvenle pandemi döneminde de durmadık ve yatırımlarımıza devam ettik. 12 ay hizmet veren Terma City otelimizde 1,5 milyon dolar maliyet ile VIP Lounge’ımızı hizmete soktuk. Termal otellerin de konforlu tatil ve imkanlar sunabileceğini gösteren bir otel inşa ettik ve geliştirdik.”

Müşterilerden ve çevreden gelen taleplerin projenin gelişmesi ve şekillenmesi için adeta kılavuz olduğunu ve gelen taleplerden doğru bir yatırım yaptıklarının ortaya çıktığını aktaran Karaderili, özel olarak dizayn edilen, 1.000 metrekarelik başkanlık suiti ve 250 ila 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesi bulunduğunu, önce 12 olarak planlanan sayının da gelen talepler nedeniyle 20’ye çıkarıldığını bildirdi.

Karaderili, “Aynı anda 21 devlet başkanını rahatlıkla ağırlayabilecek durumdayız. İnanıyorum ki Yalova Terma City’nin getirdiği yeniliklerle bölge turizmi ve otellerinin de kalite çizgisi artacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin gerek termal gerekse yaz turizmi açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu ve turistlerin geldiğinde sadece otelde kalmadığını belirten Karaderili, İstanbul’a en yakın termal bölge olma özelliğini taşıyan Yalova’nın, turizm kapasitesini 3’e, hatta 4’e katladığını bildirdi.

Kendilerinin bölge esnafından ayda 4 milyon liralık alım yaptığını aktaran Karaderili, “Yalova bölgesi, gerek termal gerekse yaz turizmi açısından potansiyele sahip. Turistler geldiklerinde sadece otelde kalmıyorlar. Yalova ve yakın illeri de gezmek istiyorlar. Bu durumda Yalova bölgesi ve yakın şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Yerli-yabancı turist, Yalova ve yakın şehirlerde yaptıkları alışverişlerle bölge ekonomisine ortalama 20 milyon dolarlık gelir sağlıyor. Direkt Yalova’ya gelen turistlerimiz için İstanbul’u da kapsayacak şekilde paket turlar düzenliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Yalova, uluslararası hastaların en çok tercih ettiği illerin içerisinde yer alıyor”

Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Karaderili, sadece Yalova Terma City’deki otelde 1.100 kişiye iş verdiklerini belirterek, “Türkiye’den kazandığımızı ülkemize yatırıp 1.100 kişiye istihdam oluşturarak ülkemizin büyümesine katkı sağlıyoruz. Bizim tavsiyemiz, yatırımlarını askıya alan iş adamları asıl bugünlerde çalışmalarına hız vermeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Yalova’nın, uluslararası hastaların en çok tercih ettiği illerin içerisinde yer aldığını bildiren Karaderili, “Sağlık turizmi için gelenlerin konaklama ile ilgili sıkıntılarını da ortadan kaldırmayı planlamak amaçlı düşünülen projeyle Terma City Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, cazip fiyatlı lüks ve konforlu konaklama seçenekleri ve termal suyun gücü ile birleşerek yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olacak.” ifadelerini kullandı.

Karaderili, Terma City’nin, bu yeni akım proje ile yurt dışından 50 bin, yurt içinden 100 bin olmak üzere yılda toplam 150 bin hasta getirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Karaderili, Türkiye’de “termal” kelimesinin sonuna turizm kelimesini eklemenin yıllar aldığını ancak bunu başardıklarına inandıklarını da belirtti.