Karsız geçen kış, sömestir tatili tercihlerini değiştirdi

İşler, AA muhabirine, konaklama tesislerinin 2023'e yılbaşındaki tam doluluk oranlarıyla "merhaba" dediğini, şimdi de yeni bir hareketlilik için sömestir tatilini beklediklerini söyledi.

Hava sıcaklıklarının uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyrettiğine, şu an birçok kayak tesisinde kar olmadığına işaret eden İşler, "Bu dönemde dağ otelleri, kayak otelleri revaçta olurdu ancak bugün başta Uludağ olmak üzere birçok dağda kar olmadığından son tüketici tercihini dağ otelleri, kayak otelleri, kış otellerinden yana kullanmıyor." dedi.

İşler, bazı kayak tesislerinin yapay karla hareketlilik yaratmaya çalıştığını, diğer kayak merkezlerinin ise karın olmamasının sıkıntısını yaşadığını dile getirdi.

Şu anda rezervasyonlarda termal tesislerin çok revaçta olduğunu söyleyen İşler, şöyle devam etti:

"Özellikle Afyonkarahisar artık hem termal tesislerin merkezi oldu hem de ciddi bir rezervasyon akışı var orada. Yine termal potansiyeli bulunan Pamukkale, İzmir ve Kızılcahamam'da bir hareketlilik görüyoruz. Sömestir rezervasyonlarının buraya doğru yöneldiğini görüyoruz ama sadece bu değil. Kayak otellerine kar olmamasından dolayı olan talep azlığı, buradaki ilgi ve odağı hem termal otellere hem de kıyı otellerine yönlendirdi. Kıyı otelleri adı altındaki resort otellerde de güzel spa ve wellnes imkanları var. Ege'de özellikle Alaçatı gibi birçok butik destinasyon merkezlerinde sömestir geçirmek isteyen tatilcinin rezervasyon akışını görüyoruz. İklimin değişikliğiyle beraber rezervasyon taleplerinin de farklı yönlere, iklime uygun olarak değiştiğini gözlemlemekteyiz."

Sömestir rezervasyonları yüzde 15-20 arttı

İşler, sömestir rezervasyonlarında geçen yıla göre artış olduğunu belirterek, tesislerin hazırlıklarını tamamladığını, kapalı havuz, spa, wellnes, çocuklar için animasyon eğlenceleri, aktiviteler ve yarışmalarla misafirlerin ağırlanacağını ifade etti.

Sömestir tatil planlarının daha çok 5 günlük yapıldığını söyleyen İşler, "Gelen aileler genelde çocuklarını bu 5 günlük plan içinde hem termal hem kapalı havuz hem de çocuk etkinlikleri ve mini kulüplerden faydalandırmak üzere talep gösteriyor. Antalya, İzmir, Afyonkarahisar, Denizli, Kapadokya daha çok talep görüyor. Rezervasyonlarımız geçen yıla oranla yüzde 15-20 civarında artmış gözüküyor." diye konuştu.