Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Ergan'da 84, Kartalkaya'da 77, Konaklı'da 75, Yıldız Dağı'nda 70, Mersivan'da 67, Zigana'da 62, Çambaşı'nda 48, Uludağ'da 37, Keltepe'de 35, Kop'ta 32, Erciyes'te 25, Nemrut'ta 24, Hakkari'de 21, Haserek'te 15, Sarıkamış'ta 14, Yalnızçam, Gevaş Abalı ve Ilgaz'da 9, Yıldıztepe'de 8 ve Ladik'te 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 20.12.2024 En düşük En yüksek Palandöken PB -7 -3 Ergan PB -6 0 Kartalkaya S -5 2 Konaklı PB -7 -1 Yıldız Dağı PB -6 2 Erciyes AB -3 3 Hakkari PB -13 -1 Nemrut PB -6 -1 Çambaşı AB -5 4 Yıldıztepe S -5 4 Yalnızçam PB -15 -4 Uludağ P 2 7 Sarıkamış PB -10 1 Ilgaz AB -4 3

(P: Puslu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)