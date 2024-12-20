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Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

20 Aralık 2024 | 12:29
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Ergan'da 84, Kartalkaya'da 77, Konaklı'da 75, Yıldız Dağı'nda 70, Mersivan'da 67, Zigana'da 62, Çambaşı'nda 48, Uludağ'da 37, Keltepe'de 35, Kop'ta 32, Erciyes'te 25, Nemrut'ta 24, Hakkari'de 21, Haserek'te 15, Sarıkamış'ta 14, Yalnızçam, Gevaş Abalı ve Ilgaz'da 9, Yıldıztepe'de 8 ve Ladik'te 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez      20.12.2024      En düşük      En yüksek
Palandöken PB -7 -3
Ergan PB -6 0
Kartalkaya S -5 2
Konaklı PB -7 -1
Yıldız Dağı PB -6 2
Erciyes AB -3 3
Hakkari PB -13 -1
Nemrut PB -6 -1
Çambaşı AB -5 4
Yıldıztepe S -5 4
Yalnızçam PB -15 -4
Uludağ P 2 7
Sarıkamış PB -10 1
Ilgaz AB -4 3

(P: Puslu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)

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ASELSAN yeni satış sözleşmesini duyurdu
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