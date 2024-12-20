Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Ergan'da 84, Kartalkaya'da 77, Konaklı'da 75, Yıldız Dağı'nda 70, Mersivan'da 67, Zigana'da 62, Çambaşı'nda 48, Uludağ'da 37, Keltepe'de 35, Kop'ta 32, Erciyes'te 25, Nemrut'ta 24, Hakkari'de 21, Haserek'te 15, Sarıkamış'ta 14, Yalnızçam, Gevaş Abalı ve Ilgaz'da 9, Yıldıztepe'de 8 ve Ladik'te 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|20.12.2024
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-7
|-3
|Ergan
|PB
|-6
|0
|Kartalkaya
|S
|-5
|2
|Konaklı
|PB
|-7
|-1
|Yıldız Dağı
|PB
|-6
|2
|Erciyes
|AB
|-3
|3
|Hakkari
|PB
|-13
|-1
|Nemrut
|PB
|-6
|-1
|Çambaşı
|AB
|-5
|4
|Yıldıztepe
|S
|-5
|4
|Yalnızçam
|PB
|-15
|-4
|Uludağ
|P
|2
|7
|Sarıkamış
|PB
|-10
|1
|Ilgaz
|AB
|-4
|3
(P: Puslu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)