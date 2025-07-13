Kelebeklerin büyülü dünyası Konya'da: 45'ten fazla tür, 10 bin kelebek

7 bin 200 m2 kullanım alanına sahip olan Tropikal Kelebek Bahçesi, Kelebek Uçuş Alanı ve Böcek Müzesi olmak üzere iki ana bölümde 3 bin 500 m2'lik gezi alanında hizmet veriyor.

Bahçe sıcaklığı 28 derece ve yüzde 80 nem olacak şekilde kontrol altında tutuluyor. Bahçede bulunan kelebekler türüne bağlı olarak 1 hafta ile 1 yıl arasında yaşarken, yaşamları yumurta, tırtıl, pupa ve kelebek olarak daha uzun olabiliyor. Şehirde Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaretçiyi ağırlayan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, hafta içi ve hafta sonlarının yoğun ilgi gören mekanları arasında yer alıyor. Tropikal Kelebek Bahçesi, 45'in üzerinde farklı türde yaklaşık 10 bin kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor.