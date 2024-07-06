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Kempinski Hotel The Dome Belek yeniden tasarlandı

Kempinski Hotel The Dome Belek, 31 Lagoon Süit ve 12 Lagoon Golf Süiti'nin açılışını yaptı. Yenilenen tesis, yeniden tasarlanan konuk odaları ve süitlerin yanı sıra iki yepyeni restoranla birlikte hizmete açıldı.

06 Temmuz 2024 | 11:04
Kempinski Hotel The Dome Belek yeniden tasarlandı

Türkiye'nin Akdeniz kıyısında yer alan Kempinski Hotel The Dome Belek, yenilendi. Otel, 158 oda ve süitin tamamının kapsamlı bir şekilde yenilenmesinin ardından, yeni Selçuk restorantı ve tamamen yenilenmiş Lale Restoranın yanı sıra yeni ve özel bir lüks anlayışı sunan 31 Lagoon Suit ve 12 Lagoon Golf Suit'i de hizmete açtı.

Türkiye'deki bir çok beş yıldızlı otel projesinin mimarı olarak bilinen ve aynı zamanda  Kempinski Hotel The Dome Belek’in Selçuklu tarzındaki ana binasının da mimarı olan Mimar Kürşat Aybak, bu yeni binanın öne çıkan özelliklerini yaratmak için etkileyici bir çalışma gerçekleştirdi. 90 metrekare büyüklüğündeki yeni Lagoon Suitler, konuklara ana binadan uzakta tamamen özel bir konaklama olanağı sağlayan lüks, konfor ve huzur sunuyor. 

"Kusursuz bir deneyim sunuyoruz"

“Belek'in turizm sektörü son 10 yılda muazzam bir büyüme gösterdi ve otelimiz lüks deneyimler arayan sofistike misafirlerin ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılıyor" diyerek sözlerine başlayan Kempinski Hotel The Dome Belek Genel Müdürü Amit Sharma, şunları söyledi: 

"Dünya standartlarında olan, birisi PGA sertifikasına sahip olmak üzere 2 adet18 delikli golf sahasının hemen yanında, yenilenmiş odalarımızı ve restoranlarımızı tamamlayan Lagun Suitler ve Lagun Golf Suitler'in en yeni ilavesiyle ikonik tesisimizin genişletilmesinden ve tamamen yenilenmesinden son derece gurur duyuyoruz. Kişiselleştirilmiş yüksek hizmet seviyesi ve kendini işine adamış ekibimizin olağanüstü deneyimler sunma konusundaki kararlılığı sayesinde tesisimiz, konuklarımızın birinci sınıf misafirperverliğin tadını çıkarırken bölgenin zengin kültür ve geleneklerini keşfetmeleri ve bunlara kendilerini kaptırmaları için ideal bir yer olmaktadır. Yatırımcımız Akkanat Holding sayesinde, dünyanın dört bir yanından gelen değerli misafirlerimize bu kusursuz otel deneyimini sunabilmekteyiz.” 

 

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Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
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Beşiktaş'tan KAP'a Rosier açıklaması
Eksun Gıda'dan bedelsiz onayı açıklaması
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (4 Temmuz)
SPK bülteninden: 1 bedelsiz onayı var
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Coca Cola (CCOLA) bedelsiz kararını duyurdu
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