6 Körfez ülkesi kendi “Schengen”ini kuruyor

Euronews'ün haberine göre sistemle birlikte Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, tek bir vizeyle ziyaret edilebilecek.

2023 yılında onaylanan bu vize, seyahat eden kişilere, altı ülkeye de tek bir izinle giriş yapma imkanı tanıyacak. Mevcut uygulamada her ülke için ayrı vize alınması gerekirken, yeni sistem bu süreci tek bir dijital portal üzerinden sadeleştirmeyi hedefliyor.

Birleşik Turist Vizesi'ni kimler kullanabilecek?

Birleşik Turist Vizesi, yalnızca turistik ziyaretler, kısa süreli konaklamalar ve aile-arkadaş ziyareti amacıyla kullanılabilecek. Vize, çalışma ya da uzun süreli ikamet hakkı sağlamayacak.

Geçerlilik süresi ne kadar olacak?

Henüz kesinleşmemekle birlikte, vizenin geçerlilik süresinin 30 ila 90 gün arasında olması bekleniyor.

Başvuru nasıl yapılacak?

Vize başvuruları, tamamen çevrim içi bir sistem üzerinden yapılacak. Başvuru sahiplerinin, kişisel bilgilerinin yanı sıra seyahat tarihleri, güzergâh planı ve ülkeler arası ulaşım detaylarını sunmaları gerekecek. Ayrıca geçerli pasaport fotokopisi, biyometrik fotoğraf, konaklama ve seyahat sigortası belgeleri, yeterli maddi kaynağa dair kanıt ve GCC dışı bir ülkeye dönüş veya sonraki seyahati gösteren bilet gibi evrakların da sisteme yüklenmesi istenecek.

Vize onaylandıktan sonra, başvuru sahibine e-posta yoluyla iletilecek.

Seyahat süresince vizenin çıktısının da taşınması gerekecek. Yeni vize sistemiyle, halihazırda altı ülke için ayrı ayrı alınması gereken vizelere kıyasla maliyetin düşmesi ve işlemlerin kolaylaşması öngörülüyor.