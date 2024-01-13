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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1629 personel alacak: İşe alım yapılacak kadrolar ve başvuru tarihleri

Kültür ve Turizm Bakanlığınca çeşitli ünvan ve pozisyonlara 1629 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

13 Ocak 2024 | 10:57
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1629 personel alacak: İşe alım yapılacak kadrolar ve başvuru tarihleri

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör olmak üzere 1629 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Başvurular, 25 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri, Bakanlığın "www.ktb.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

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