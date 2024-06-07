Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? (2024)

Kurban Bayramı ve bayram tatili için geri sayım sürüyor. Kurban Bayramı tatili kamuda 9 gün olacak mı? sorusu kısa bir süre önce yanıt bulmuştu. Uzun bayram tatili nedeniyle hem tatil planlayanlar hem de pek çok sektör hazırlık içinde. İşte Kurban Bayramı takvimi: KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024 yılında Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi günü... Kurban Bayramı ise 16 Haziran Pazar günü başlıyor. 4 gün sürecek olan bayram günleri 16-17-18-19 Haziran. KURBAN BAYRAMI AREFESİ (Yarım Gün) 15 HAZİRAN CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN: 16 HAZİRAN PAZAR

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN: 17 HAZİRAN PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN: 18 HAZİRAN SALI

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN: 19 HAZİRAN ÇARŞAMBA KAMUDA KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN Kamuda Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Kurumlara gönderilen yazıda şu bilgiler verildi: "Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYE TARİHLERİ Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

-4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde,

-4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde,

-4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek. Kurban Bayramı tatili öncesi turizm merkezlerinde de hareketlilik arttı. İşte sektör temsilcilerinin yorumları:

1 OTELLERDE EK PROGRAMLAR KONDU Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla yerli turistin Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ünlü turizm merkezlerine ilgisi arttı. Rezervasyon artışlarının yaşandığı otellerde hazırlıklar tamamlandı, bayrama özel ek programlar konuldu.

2 YÜZDE 90'A ULAŞTI Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, mayısı geçmiş yıllardan daha iyi geçirdiklerini belirten Uysal, "Haziranda da bayram denk geldiği için yoğunluk bekliyoruz. Bayramlarda bölgemize özellikle yerli misafirlerimiz çok ciddi bir talep gösteriyor. Bayram döneminde bölgemizdeki tesislerin büyük bölümü yüzde 90 doluluğa ulaştı." dedi.

3 DOLANDIRICILARA DİKKAT Uysal, "Bayram tatilinde gelmek isteyen misafirlerimiz de araştırmalarını yaparak bütçelerine uygun tesisi seçebilirler. Özellikle bayram tatili gibi dönemlerde dolandırıcılık olayları yaşanıyor. Misafirlerimiz lütfen rezervasyon yaptırdıkları otelleri teyit etsinler. Tatillerini, TÜRSAB belgeli acentelerden satın alsınlar. Buraya geldiklerinde herhangi bir mağduriyet yaşamasınlar." diye konuştu.

4 DAHA ÖNCE YILLARDA TEMMUZ VE AĞUSTOS'A DENK GELMİŞTİ Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir de bayram tatili ve hemen ardından yaz tatilinin başlamasıyla sezona hızlı bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Daha önceki yıllarda bayram tatilinin temmuz ve ağustos aylarına denk geldiğini hatırlatan Demir, şöyle konuştu: "Bu nedenle insanlar tatil beklentilerini biraz bekletiyordu ama şimdi okullar kapanır kapanmaz hemen bir hareketlilik başlayacak. İnşallah bir aksilik olmazsa bu hareketliliğin okullar açılana kadar devam etmesini ümit ediyoruz. Bazı vatandaşlar bayram tatilinin uzayacağını tahmin ederek ön rezervasyon yaptı. Ön rezervasyonlar yüzde 60 dolaylarında yapılmıştı. Şu anda Bodrum bölgesi için bayram dönemi rezervasyon akışları iyi görünüyor. Bodrum'da her keseye uygun, her çeşit ürün bulunmakta. Maalesef 'Bodrum pahalı' algısı var. Herkesin kesesine uygun tatil seçenekleri bayramda da devam ediyor. Gelmeden önce mutlaka seyahat acentelerinden bunları kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz."

5 ANTALYA'DA BEKLENTİ BÜYÜK Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip Antalya'nın 4 milyon civarında turisti konuk etmesi bekleniyor. AA'nın haberine göre kentin özellikle sahil kesimindeki turizm bölgelerinde otellerde, tatil köylerinde, villalarda, bungalov evlerde rezervasyonlar yüzde 100'lere yaklaştı.

6 KAPADOKYA'DA DA BEKLENTİ ARTTI Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması Kapadokya'da da beklentileri artırdı. Nevşehir kent merkezi ile ilçe, belde ve köylerde 673 konaklama tesisi faaliyet gösteriyor.

7 AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL TESİSLERDE HAREKETLİLİK Afyonkarahisar'da termal oteller gurbetçilerin de gelmesiyle bayrama dolu girmeyi planlıyor. Termal ve sağlık turizminde öne çıkan Afyonkarahisar'da yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunuyor.