“Kuşadası’nı, yeniden turizmin başkenti yapacağız”

Temmuz ayı sonunda düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali’nde bir araya geldiğimiz Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bölgede yapılan yatırımlar hakkında detaylı bilgi verdi. Markalı otel zincirlerinin yatırımlarının hızlandığını söyleyen Günel, “Kuşadası olarak yatırımcılara yardımcı oluyoruz. 44 bin nitelikli yatak kapasitemiz iki yıl içinde 50 bine çıkacak. Hedefimiz Kuşadası’nı tekrar turizmin başkenti haline getirmek” diyor.

Şeyma Öncel Bayıksel / Talip Yılmaz

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, 28-30 Temmuz tarihlerinde, Kuşadası Sokak Festivali’ne imza attı. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde; gastronomi, müzik, sanat ve eğlence ‘sokak’ konsepti ile birleştirildi. Deprem bölgesindeki 11 ilin lezzetleri katılımcılara sunuldu. Festivalde lezzet duraklarından elde edilen gelir, deprem şehirlerine bağışlandı. Festivalde görüştüğümüz Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile festivalin Kuşadası’na katkısını ve, turizmi ve Kuşadası’na yapılan yatırımları konuştuk. Günel, yeni yatırımlarla birlikte yatak kapasitesinin 44 binden 50 bine yükseleceğini söylüyor. Günel’in değerlendirmeleri şöyle:

Kuşadası bölgesinde sezon nasıl geçiyor? Festivalin ilave bir katkısı oldu mu?

Bu yıl turizmciler tarafından bir yanlış yapıldı. Geçen yıllardaki performansı görerek konaklama ücretlerini bu yıl çok yüksek tuttular. Fiyatlar yükselince de tur operatörleri, charter şirketler başka lokasyonlara yönlenmeye başladı. Fiyatları bu durum karşısında biraz aşağı çektiler ama iş işten geçti. Dolayısıyla bizim bölgemizde otellerin dolulukları beklentinin altında kaldı. Festivalin ise şöyle bir olumlu etkisi oldu, otellerimiz bu süreçte yüksek doluluk oranlarına ulaştı. Ben bile gelmek isteyen dostlarımıza yer bulmakta zorlandım. Hedefimiz festivalimizi şehrimize katma diğer sağlayacak bir marka haline getirmek.

1990’lı yıllarda ve öncesinde Kuşadası’na turizmin başkenti olarak bakılırdı. Ancak zamanla Bodrum ve Çeşme’nin

Kuşadası’nı geçtiğini ve öne çıktığını gördük. Kuşadası eski popülerliğini ne zaman kazanır?

Kuşadası aslıda turizmin amiral gemisi. Turizmin başladığı yer burası. Ancak zaman içinde Kuşadası turizmle gelen bu rant talebini iyi yönetememiş. Yapılaşma artmış. Turizmin asıl önemli olan değerleri göz ardı edilmiş. Turizmin artmasını sağlayan değerler zaman içinde erozyona uğramış. Ben göreve geldiğim andan itibaren şöyle bir politika izliyorum. Ben bu durumla yüzleştim. Evet Kuşadası yaptığı yanlışı kabul etmeli. Bu yanlışı kabul ederek bunu düzelterek yeni bir vizyonla tekrar turizm sahnesinde yer alabilir, diye bakmaya çalışıyoruz.

Bunun önünde engeller var mı?

Tabi olmaz mı? 30 yıldır kötü kentleşen bir yerde altyapı sorunu var, üst yapı sorunu var. Çirkinleşmiş, eskimiş binalar var. Biz arıtmayı bile 2019 yılında çözdük. Düşünebiliyor musunuz 2019 yılına kadar kentin pisliği denize akıyordu. Şimdi çözüldü. Altyapı sorunu olan bütün yerlerin sorununu teker teker çözüyoruz. Tabi burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çarçıoğlu’nun (isim kontrol) emeği asla göz ardı edilemez. Büyükşehirle yapmış olduğumuz güç birliğiyle Kuşadasının birikmiş sorunlarını çözüp tekrar Kuşadası’nı turizmde yer aldırmak peşindeyiz.

Kuşadası’nın şu anda gelirlerinin büyük bir kısmı nereden geliyor?

Tabi ki turizm. Kuşadası Limanı dünya kuruvaziyer turizminde en önemli 5 liman arasında. 2011 yılında kendi kırdığı rekoru bu yıl Kuşadası yüzde 40 artışla yeniden kırıyor. Bu yıl 1 milyonun üzerinde bir yolcu geliyor kente. Bu bizim 4 yıldır yapmış olduğumuz yatırım, kurduğumuz ilişki, fuarlarda aldığımız yer, kentimize yaptığımız yatırımla ilgili. Mesela şu anda Kuşadası’nın yenilenmemiş çarşısı yok. İlişkiye geçmediğimiz hiçbir kuruvaziyer tur acentası yok. Dolayısıyla biz diyoruz ki bizim kentimiz tekrar toparlandı, güzelleşiyor, kentte ticari eksikler gideriliyor, güvenli bir kent, bu nedenle buyrun gelin, diyoruz ve tur operatörlerinin dikkatini çekiyoruz. Nitekim 2015’ten bu yana 25 gemiyi geçmeyen Kuşadası, kendi rekorunu yüzde 40 fazlasıyla kırıyor.

Konaklama kapasitesi, yatak kapasitesi ne durumda?

44 bin nitelikli yatağımız var. Ancak yeni yatırımlarla birlikte iki yıl gibi bir sürede 50 bin yatak kapasitesine ulaşacağız. Önemli turizm gruplarını şehrimize çekmek için çalışıyoruz. Yaptığımız girişimciler sonucunda Elite World Grubu, şehrimize geldi ve Marina Oteli aldı. Avcılar Grubu, şehrimizin ve ülkemizin sembol otellerinden biri olan Kısmet Otel’i satın aldı ve tekrar turizmin hizmetine sunmak için çalışma yürütüyor. Geçen yıl İzmirli bir yatırım grubu tarafından başlatılan 5 yıldızlı bir otel yatırımı devam ediyor. Yine Mariott Hotel’le anlaşmış bir yatırımcı, kent merkezinde bir şehir oteli yapıyor. Deniz taşımacılığı ve çorap işinde olan Pekmezci Grubu, Onur Otel’i satın aldı. Onlar da 5 yıldızlı otel yatırımı yapıyorlar. Yine iki adet 5 yıldızlı otel yatırımı daha gündemde. Bunların da markalarla olan görüşmeleri devam ediyor. Bizim yatırımcıdan istediğimiz şu: Yatırımı yapın ancak bunu bir zincir otelle anlaşarak yapın. Zincir otelin gelmesi önemli.

44 bin olan yatak kapasitesi bu yatırımlarla ne kadar olur?

50 bini bulur. 1,5 yıl içinde sonuçta Kuşadası’na 5 yeni 5 yıldızlı otel geliyor. Yatırımcının önünün açıldığının yatırımcı farkında. Elit World ve Avcılar bunu net ifade etti. Biz yatırımcının gelmesini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yetmez tek başına. Ben önemli bir şey söyledim pandemi döneminde otururken biz Kuşadası’nın bütün turistik çarşılarını yeniden yaptık. Bütün binaların cepheleri dahil esnafın yapması gerekeni de biz yaptık. Bütçeyi nasıl tutturuyoruz tabi o da ayrı bir konu. Bütçenin rehabilitasyonu var bizde, kentin kaynaklarına sahip çıkma var, kentin bütün kaynaklarını kente harcamak var. Bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman kentin kendi bütçesi de verimli kullanılmış oluyor.

