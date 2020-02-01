La Quinta by Wyndham, Avrupa’daki ilk otelini İstanbul’da açtı
Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, La Quinta markasının Amerika kıtaları dışındaki ilk otelini İstanbul’da açtı.
Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da bulunan 900’ün üzerindeki oteliyle üst-orta segmentte faaliyet gösteren La Quinta, 2018 yılında Wynhdam tarafından satın alınmıştı.
Açılışta konuşan Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Dimitris Manikis, “Kaliteli, güvenilir hizmeti ve misafirlere sunduğu harika deneyimlerle uzun yıllardır tanınan La Quinta markasını Avrupa’ya getirmekten ve marka arzımızı Türkiye gibi önemli bir pazarda genişletmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. La Quinta’nın Wyndham ailesine katılmasının ardından, markayı dünya çapında büyütmek için muazzam fırsatlar gördük. İstanbul yalnızca 2018’de 13 milyonun üzerinde uluslararası ziyaretçi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı ve tarihi, kültürel ziyaretler ve iş seyahatleri açısından inanılmaz çeşitlilikte imkanlar sunuyor. Ziyaretçiler için dünyanın en cazip şehirlerinden olan İstanbul, La Quinta’yı Avrupa ile buluşturmak için mükemmel bir seçenek oldu.” dedi.
Otelde, 404 adet misafir odası, üç restoran, fitness merkezi, sauna, hamam, jakuzi, buhar odası ve ısıtmalı kapalı havuzi bin 500 metrekarenin üzerinde toplantı alanı, sekiz toplantı salonu, bir balo salonu bulunuyor.
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