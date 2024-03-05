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Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek

Hedefi Türkiye’deki lüks seyahat destinasyonlarına dikkat çekmek olan Luxin Türkiye 11-14 Mart 2024 tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilecek. Etkinliğe, 40 farklı ülkeden yaklaşık 200 lüks seyahat yöneticisi katılacak.

05 Mart 2024 | 11:25
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek

Türkiye’ye yönelik lüks seyahatin en önemli etkinliklerinden olan Luxin Türkiye bu yıl 7. defa toplanıyor. 2014 yılında ilki gerçekleştirilen Luxin Türkiye bu yıl 11 – 14 Mart tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilecek.  Dünyanın dört bir yanından lüks seyahat acentesi sahiplerini ve yöneticilerini ağırlayacak olan etkinlikte 40 ülkeden yaklaşık 200 üst düzey katılım bekleniyor. 

Luxin Türkiye organizasyonunun kurucusu, Aida Tours Yönetim Kurulu Başkanı Adviye Bergemann etkinliğe ilişkin, "Türkiye’nin, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri olarak konumlandırılması misyonu ile hayata geçirdiğimiz Luxin Türkiye, dünyadaki en çok lüks seyahat satın alımını yapan acentelerini, Türkiye’nin en lüks seyahat deneyimleriyle buluşturan bir organizasyondur. Luxin Türkiye, içerik, nitelik, program kalitesi, katılımcı otel seçimi, katılan ülke ve acente sayısı göz önüne alındığında Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu bölgesindeki öncü, lüks seyahat etkinliği olma özelliğini taşımasının yanı sıra destinasyon odaklı ender organizasyonlardandır." dedi. 

2028 yılına dair belirlenen hedeflere ulaşmanın en hızlı ve en güvenilir yolunun Türk turizmindeki lüks tatil tüketicilerinin sayısını artırmak olduğunu kaydeden Bergemann,  şöyle devam etti: 

"Bu 90 milyon turist ve 100 milyar USD turizm geliri hedeflerine erişmek için kritik bir adımdır. Gelirlerdeki kişi başına artış eğilimini sürdürmek ve bu ivmeyi artırmak için, ülkemize lüks turizm tüketici kitlesini çekmek büyük önem taşımaktadır. Turizm gelirleri, Türkiye ekonomisinin yüzde 5,5'ini oluşturmakta ve gelirlerin ihracat gelirlerindeki payı yüzde 24,5'tir. Bu veriler, ülkemiz için turizm gelirlerinin stratejik bir öneme sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Planlanan organizasyon, dünyanın farklı bölgelerinden 200 seyahat acentesi kurucusu ve üst düzey yöneticisine, lüks turizm unsurlarını birebir deneyimleme fırsatı sunacaktır. Bu özel ziyaretçiler, Türkiye'deki turizm olanaklarını deneyimlemek üzere davet edilmiş lüks turizm satıcılarıdır."

Etkinliğin son aşamasında, katılımcıların bir kısmının Kapadokya’da, bir kısmının İzmir’de lüks destinasyon ve deneyim turu yapacakları da belirtildi. 
 

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