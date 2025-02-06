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Mısır 2030’da 30 milyon turist bekliyor

Mısır'a gelen yabancı turist sayısı 2024 yılında yüzde 5 oranında arttı. Ülkeye giden Türk Turist sayısı ise 2024’te yüzde 70 yükseldi. 2025’te Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekleyen Mısır, 2030 yılında 30 milyon turisti ağırlamayı hedefliyor.

06 Şubat 2025 | 14:15
Mısır 2030’da 30 milyon turist bekliyor

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathy, 5-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen EMITT 2025'te Mısır turizm sektöründeki son gelişmeleri ve gerçekleştirmeyi hedefledikleri yeni projeleri anlattı. 

Mısır’ın turizm sektöründeki istikrarlı yükselişine ve büyümesine devam etmeye hazır olduğunu ifade eden Fathy şunları söyledi: “Geçen yıl Mısır'ı 15.75 milyon uluslararası turist ziyaret etti ve bu rakam 2023'e kıyasla yüzde altı daha fazla. Bu rakamlar Mısır'ın küresel gezginler için devam eden cazibesini yansıtmakta ve önde gelen bir turizm destinasyonu olarak konumunu pekiştirmektedir.”

‘TÜRKİYE KİLİT PAZAR’

Türkiye'nin Mısır turizm sektörü için kilit bir pazar olduğunun altını çizen Fathy, geçen yıl 230 bin Türk turistin ülkeyi ziyaret ettiğini ve bu rakamın 2023 yılına kıyasla yüzde 70'lik bir büyüme anlamına geldiğine dikkat çekti. Fathy, Türkiye'nin İstanbul gibi büyük şehirlerinden Kahire, Şarm El Şeyh ve diğer popüler destinasyonlara doğrudan uçuşlar mevcut olduğunu ve 2025 yılında Türk turist sayısının yüzde 30 oranında artmasını beklediğini ekledi.

Bakan Fathy, “2025 yılında hem uluslararası ziyaretçi sayısını hem de Mısır'a gelen Türk gezgin sayısını aşacağımız konusunda kendimize güveniyoruz. Bu, 2030 yılına kadar 30 milyon turisti ağırlamaya yönelik stratejik vizyonumuzla da örtüşüyor” dedi. 

TARIH, KÜLTÜR VE SAĞLIK, TURISTIK DESTINASYONLAR 

Mısır, zengin tarihi, kültürü ve doğal çevresiyle dünyanın en popüler turistik destinasyonlarından biri olarak ilgi çekmeye devam ediyor. Firavunların mirası ve antik dünyanın Yedi Harikası'ndan halen ayakta olan tek örneği deneyimleme imkanı, ülkenin antik tarihi ve kültürü keşfetmek isteyen ziyaretçilere sunduğu turistik yerlerden sadece birkaçı. 

‘DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZESİ’ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Dünyanın tek bir medeniyete adanmış en büyük müzesi olan The Grand Egyptian Museum’un açılışı, ülke tarihinde bir dönüm noktası olmasının yanı sıra turistik cazibesini de pekiştirmeyi başardı. Otuz yıllık hazırlık ve restorasyon sürecinin ardından galeri geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de kapılarını açtı. 2024'teki ön açılış sırasında galerinin ana odalarını 300 binden fazla kişi ziyaret etti.

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