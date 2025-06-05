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Muğla'da turistik tesislerde bayram yoğunluğu

Muğla'nın turistik ilçeleri, Kurban Bayramı tatilinde de yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak.

05 Haziran 2025 | 12:04
Muğla'da turistik tesislerde bayram yoğunluğu

Bayram tatili dolayısıyla yerli turistler, Bodrum, Datça, Ortaca, Köyceğiz, Ula, Fethiye ve Marmaris gibi turizm merkezlerine ilgi gösterdi. Rezervasyon artışlarının yaşandığı otellerde hazırlıklar tamamlanırken bazı otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, her sene olduğu gibi bu yıl da hareketli bir sezon geçireceklerini söyledi.

Bayramda otellerde yoğunluk yaşanacağını ifade eden Dengiz, "Bodrum'un kuzey ve güney bölgelerinde yoğunluk yaşanacak. İlçede ortalama yüzde 80'lik doluluk öngörüyoruz. Eğlence mekanları açık olacak, konserler de mevcut." dedi.

Tatilcilerin tur satın alırken sosyal medya hesaplarını dikkatlice incelemeleri gerektiğini belirten Dengiz, "TÜRSAB üye numarasının olması gerekiyor. Bunların dikkatli bir şekilde incelenmesi lazım." uyarısında bulundu.

Gümbet Mahallesi'nde otel işleten Eray Yaşyerli de hazırlıklarının günler öncesinden tamamlandığını, sezona ve bayrama hazır olduklarını söyledi.

Otelde Kurban Bayramı'nda yüzde 90'ın üzerinde doluluğa ulaştıklarını dile getiren Yaşyerli, "Biz hazırız. Zaten yabancı misafirlerimiz de vardı. Yerli misafirlerimiz de gelmeye başladı. Güzel bir bayram olacağını umuyorum. Bu bayramdaki doluluğu sezona da yaymak istiyoruz." diye konuştu.

FETHİYE'DE DOLULUK YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal da Fethiye'nin 50 bin yatak kapasitesiyle beş yıldızlı ve butik otellerin yanı sıra tatil köyleriyle de her keseye uygun tesislere sahip olduğunu söyledi.

Bayram haftasına girilmesiyle bölgedeki tesislerin doluluk oranının arttığını dile getiren Uysal, "Özellikle bayram haftasında birçok tesisimizde doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine ulaştı. Yine de hala yerlerimiz mevcut. Bölgede tatilini geçirmek isteyenler, tesisleri kontrol ederek Fethiye'de tatil yapabilir." dedi.

Uysal, özellikle yamaç paraşütü olmak üzere Fethiye'nin pek çok turistik sportif aktiviteye imkan sağladığını vurguladı.

Geçmiş yıllarda sahte internet sitelerinden mağduriyet yaşayanların olduğunu hatırlatan Uysal, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için TÜRSAB belgeli acentelerden satın almaları ya da otellerden rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Acentelerden yaptıkları rezervasyonları da otellerden kontrol ettirmelerini öneriyoruz." diye konuştu.

Uysal, bayramda bölgeye araçlarıyla geleceklere de üzücü kazaların yaşanmaması için kurallara uymaları tavsiyesinde bulundu.

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