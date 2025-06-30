ARA
DOLAR
39,81
-0,24%
DOLAR
EURO
46,82
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
4206,75
0,14%
GRAM ALTIN
BIST 100
9922,98
5,51%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Nüfusu gündüz 82 kişi, gece 10 bini geçiyor

Antalya'nın turizm merkezi Kaleiçi'nde eğlence mekanlarının yoğun olduğu 82 nüfuslu Tuzcular Mahallesi'nde gündüzleri sokaklar boş kalırken, nüfus akşam saatlerinde ise 10 bini geçiyor.

30 Haziran 2025 | 16:28
Son Güncellenme: 30 Haziran 2025 | 16:33
Nüfusu gündüz 82 kişi, gece 10 bini geçiyor

İşte mahalleyle ilgili paylaşılan bilgiler...

1 Şu an mahallemde 12 kişiyiz

Şu an mahallemde 12 kişiyiz

Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin, "Benim mahallemin nüfusu ben dahil 82. Yaz olduğu için mahalledekiler yaylaya da gidince nüfus daha çok düşüyor. Şu an benim mahallemde 12 kişiyiz. Akşam ise binlerce kişi var" dedi.

Kaleiçi'nde 82 nüfuslu Tuzcular Mahallesi'nin yaz aylarında akşam nüfusu 10 bini aşıyor. Gündüz saatlerinde sahil bantlarını tercih eden tatilciler ve yerleşik vatandaşlar, akşam olduğunda ise soluğu Kaleiçi bölgesinde alıyor. 

Tuzcular Mahallesi'nde akşam saat 20.00'da başlayan hareketlilik, ilerleyen saatlerde daha da artarak gece 04.00'e kadar devam ediyor.
 

3 "Nüfusumuz 82, akşamları 10 bin"

"Nüfusumuz 82, akşamları 10 bin"

Gündüz saatlerinde havanın çok sıcak olmasından dolayı insanların sahilleri tercih ettiğini belirten Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin, "Benim mahallemin nüfusu ben dahil 82. Yaz olduğu için mahalledekiler yaylaya da gidince nüfus daha çok düşüyor. Şu an benim mahallemde 12 kişiyiz. Akşam ise binlerce kişi var. Bizim mahallemizde barlar, kafe ve konser alanlarının olduğu noktalar var ve bu yüzden daha hareketli. Şu an 10 bin kişi vardır. Buraya dışarıdan gelen yerli ve yabancı tatilciler, Üçkapılar ile Hıdırlık Kulesi arasında geziyorlar, yemek yiyorlar ve eğleniyorlar. Burada akşam saat 8'den sonra gece 4'e kadar hareketli ve canlı oluyor" dedi.
 

4 "Tatilciler konaklama programına alıyor"

"Tatilciler konaklama programına alıyor"

Kaleiçi'nin Antalya'nın kalbi olduğunu aktaran Çetin, yaşanan insan hareketliliğinin esnafa da olumlu yandığına dikkat çekti. Çetin, "Alanya ile Kaş arasındaki tatilciler, konaklama programlarının içine Kaleiçi'ni mutlaka 1 ya da 2 günlüğüne alıyor. Eğlence mekanları da çok burada. Herkesi bekliyoruz. Her yerin ayrı bir havası var ve burada lütfen bu soluğu alın. Herkesin rahatça dolaşabileceği ve para harcayabileceği bir nokta. Güvenlik konusunda da polis ve zabıta ekipleri sürekli buradalar" diye konuştu.

5 Yazın sıcaktan gündüz gelen olmuyor

Yazın sıcaktan gündüz gelen olmuyor

Antalya Kaleiçi İşletmeciler Kültür Derneği Başkanı Fikret Çağlan ise yaz aylarında gündüz saatlerinde sıcaktan dolayı Kaleiçi'ne gelinmediğini ancak akşam saatlerinde bu durumun değiştiğini söyledi. 

6 Gündüz için de çalışma yürütüyoruz

Gündüz için de çalışma yürütüyoruz

Kaleiçi'nin bir cazibe merkezi olduğunu kaydeden Çağlan, gündüz için de çalışma içerisinde olduklarını belirtti
0
  • ALTIN GRAM - TL 4206,75 0,14%
  • ALTIN ONS 3286,55 0,38%
  • BIST 100 9922,98 5,51%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,263 -0,132%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36365 -0,32199%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,2 -0,4484%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,8118 -0,2384%
  • EURO/DOLAR 1,1752 0,2594%
  • EURO/TURK LIRASI 46,8237 0,1776%
  • STERLIN/DOLAR 1,37104 -0,03718%
Borsa Haberleri
21 hisse için endeks değişimleri açıklandı
Yarın 3 şirket temettü dağıtacak (1 Temmuz)
Kardemir, 2 stratejik yatırımını duyurdu
Tesla'ya halka arzda 10 bin dolar yatıran ne kadar kazandı?
Bugün 1 bedelli, 1 temettü var
Borsada bu hafta genel kurulu olan 17 şirket
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Temmuzun ilk haftası temettüsü kesinleşmiş 6 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
SPK'dan açığa satışta yeni karar
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
GERİ
İLERİ
21 hisse için endeks değişimleri açıklandı
Yarın 3 şirket temettü dağıtacak (1 Temmuz)
Kardemir, 2 stratejik yatırımını duyurdu
Tesla'ya halka arzda 10 bin dolar yatıran ne kadar kazandı?
Bugün 1 bedelli, 1 temettü var
Borsada bu hafta genel kurulu olan 17 şirket
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Temmuzun ilk haftası temettüsü kesinleşmiş 6 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
SPK'dan açığa satışta yeni karar
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
}