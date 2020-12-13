Sapanca’ya pandemi döneminde yoğun ilgi.. Yerli ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle konaklamak için otellerden ziyade, butik otel, müstakil konaklama alanları ve tatil sitelerini tercih ediyor. Her mevsim ayrı güzellik barındıran, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı ve eşsiz doğasıyla turistlerin uğrak mekanı olan Sapanca, pandemi sürecinde de yerli turistlerin ilgisini çekiyor. Sapanca’daki villalara özellikle ailelerden hafta sonları için yoğun talep var. Sapanca yılbaşı için de ilgi çekiyor.

1. YERLİ TURİSTLER KISITLAMA GÜNLERİNİ SAPANCA’DA GEÇİRİYOR Önceki Sonraki