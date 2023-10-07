Yaklaşık 13 milyon turisti ağırlayan kentte, 5 binin üzerinde tatil villasının bulunduğu Kaş ilçesi, izole tatil isteyenlerin adresi oldu. İlçede yaklaşık 15 yıl önce başlayan ve özellikle Kovid-19 salgını sürecinde rağbet gören villa turizmi, her geçen yıl büyüyerek gelişen bir sektör haline geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kayıtlı şekilde ve 5 yıldız konforunda hizmet veren lüks villalar, sezonu mutlu kapattı.

Villa turizmi işletmecisi Özgür Önder, AA muhabirine, villa turizminin alternatif turizm sektörünün bir enstrümanı olduğunu söyledi.

Balayı çiftlerine, çekirdek ailelere, arkadaş ya da aile gruplarına 2 kişilikten 12 kişiliğe kadar deniz ve doğa manzaralı farklı konseptlerde tatil imkanı sunulduğunu anlatan Önder, "Kaş'taki villaların yüzde 99'u turizm amaçlı inşa edilmiş evler. İçinde jakuzi, sauna, Türk hamamı, sinema, oyun salonu gibi farklı hizmetler sunan villalar var. Buradaki işletmeler profesyonelleşti." diye konuştu.

Villa fiyatlarının yüksek sezon olarak nitelendirilen 20 Haziran-15 Eylül arasında 2 kişilik 7 gece için 17 bin ile 20 bin lira, 4-5 kişilik 20 bin ile 40 bin lira, 8-10 kişilik ise 35 bin 700 lira ile 100 bin lira arasında olduğunu belirten Önder, villa turizminde sezonun ise nisanda başladığını ve halen devam ettiğini kaydetti.

"Kahvehanelerin yerini turizme hizmet eden işletmeler aldı"

Villa turizmine ilginin özellikle küresel salgın sonrası arttığına işaret eden Önder, kişiye özel havuz, ev, sauna isteyen, izole bir tatili tercih edenlerin bu dönemden sonra villa turizminden daha fazla haberdar olduğunu belirtti.

Güzel bir sezon geçirdiklerini dile getiren Önder, "Gelen aileler, çocuklar mutlu ayrıldıkları için geceleme oranı her geçen yıl arttı. Bu yıl da güzel geçti, son dakika taleplerine yanıt veremedik, yüksek sezonda hiç boş yerimiz yoktu, eylülde bile bir kaç evde boşluk oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Önder, villa turizminin bölgenin istihdamına da ciddi katkı sağladığını bildirdi.

Bölgedeki kahvehanelerin yerini turizme hizmet veren işletmeler aldığını belirten Önder, "Bölge halkı ya girişimci oldu ya villalarda çalışmaya başladı. Misafir yoğunluğu oluşunca market, kafe, kahvaltı salonu gibi işletmelerin sayısı da arttı. İlçede ciddi bir ekonomik döngü oluştu." ifadesini kullandı.

"Her bütçeye göre villa seçenekleri mevcut"

Turizmci Suat Dönmez, 6 yıldır villa kiralama işi yaptıklarını ve özellikle bu yıl çok ciddi talep gördüklerini söyledi.

Kaş'ta villa turizminin popüler hale geldiğini dile getiren Dönmez, yaz sezonunun bitmesine rağmen doluluk oranlarının yüzde 100'e yakın olduğunu bildirdi.

Kış sezonunda bile villa turizmine ilginin olduğunu aktaran Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kış sezonunda savaş nedeniyle Ruslar ve Ukraynalılardan ciddi talep oldu, doluluk oranları yüzde 60'a ulaştı. Yaz sezonunda ise taleplere cevap veremedik, yoğun bir yaz sezonu geçirdik. Erken rezervasyon yapanlar tatil yapabildi, son dakikaya bırakanlar villa bulmakta zorlandı. Her bütçeye göre villa seçenekleri mevcut. Haftalıkları 25 bin ile 200 bin lira arasında değişiyor."

Dönmez, gelecek sezonda da yoğun ilgi beklediklerini belirterek, erken rezervasyon yaptırılmasını önerdi.



