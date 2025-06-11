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Resmi Gazete'de yayınlandı: 'İptal edilen tur ücreti döviz kuru baz alınarak iade edilmeli'

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen paket tur ücretinin, ödeme tarihindeki değil, dava tarihindeki döviz kuru baz alınarak iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

10 Haziran 2025 | 13:54
Son Güncellenme: 10 Haziran 2025 | 13:59
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'İptal edilen tur ücreti döviz kuru baz alınarak iade edilmeli'

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara'da yaşayan M.K, bir tur şirketinden 2020 yaz aylarında gitmek üzere 2019'da 1888 Avroya yurt dışı seyahat paketi satın aldı. M.K, eşinin yaşadığı sağlık sorunları ve dünya genelinde salgın haline dönüşen Kovid-19 salgını nedeniyle 19 Mart 2020'de seyahat planını iptal etti ve şirketten ücret iadesi talep etti. Şirketin ücret iadesi yapmaması üzerine ise dava açtı.

Yargılamayı yapan Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesi, ödemesi yapılan paket tur ücreti 1888 Avronun, satın alındığı tarihteki Türk lirası cinsinden karşılığı olan 12 bin 127 liranın M.K'ye ödenmesine kesin olarak karar verdi.

Adalet Bakanlığı, yerel mahkeme kararını Türk Borçlar Kanunu'na aykırı bularak, kanun yararına bozma isteminde bulundu ve kararı temyiz etti.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kanun yararına temyiz istemini yerinde bularak, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, Türk Borçlar Kanunu'nun 99. maddesi gereği davacı M.K'nin seçimlik hakka sahip olduğu, bu hakkın davacının ödediği ücreti davayı açtığı tarihteki kura göre iadesini de içerdiğine işaret edildi.

Kararda, "Davacının, dava dilekçesinde, ödediği bedelin dava tarihi olan 5 Mayıs 2021 tarihindeki kura göre karşılığı olan 18 bin 919 liranın davalıdan tahsilini talep ederek, seçimlik hakkını bu yönde kullandığı dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken, paket tur ücretinin ödemesinin yapıldığı 25 Ekim 2019 tarihindeki kur üzerinden iadesine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

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İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
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Çocukların borsada 3 milyar lirası var
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