Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, Rus heyetinin Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin konuları görüşmek için Türkiye’ye gideceğini duyurdu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor),Rus heyetinin Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek üzere hafta ortasında Türkiye’ye gideceğini açıkladı.

Rospotrebnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, “Rusya ve Türkiye arasında daha önce yapılan anlaşmalar çerçevesinde Rus heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunu değerlendirmek amacıyla hafta ortasında Türkiye’ye gidecek. Ziyaret sonucuna göre uçuşların yeniden başlatılması ve turizm hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kararlar alınacak” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus heyetinin, Rospotrebnadzor ve ona bağlı bilim enstitüleri, Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) ve Rusya Savunma Bakanlığının ilgili kurumlarının uzmanlarından oluşacağı belirtildi.

Rusya, Türkiye ile normal ve charter uçuşların 15 Nisan-1 Haziran’da sınırlandırma kararı almış, ardından da söz konusu kararı 21 Haziran’a kadar uzatmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 17 Mayıs’ta Rus heyetinin, iki ülke arasında uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek üzere Türkiye’ye gideceği ve turizm merkezlerinin aldıkları güvenlik önlemleri açısından denetleneceğini açıklamıştı.