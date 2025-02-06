Rusya Tur Operatörleri Birliğinin (ATOR) açıklamasında, ülkenin turizm sektörüne ilişkin 2024 değerlendirmelerine yer verildi.

Rus turistlerin yurt dışı seyahatlerinin 2024'te önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 17,4 milyona çıktığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin toplam seyahatlerde yüzde 38,5 payla zirvede yer aldığı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüzde 11,4, Çin'in yüzde 10,9, Tayland'ın yüzde 10, Mısır'ın ise yüzde 8,5 paya sahip olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'ye yapılan seyahatlerin söz konusu dönemde yüzde 6,3 artarak 6,7 milyona çıktığı bilgisi yer aldı.

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği, ülkedeki yaz sezonuna yönelik Türkiye turu satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 ila 2,5 kat arttığını bildirmişti.

TürkRus'un haberine göre Türkiye'nin yeniden ilk sıraya yükselmesi özellikle Antalya’daki yoğunlukla açıklanıyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği’ne (ATOR) göre, 2024 yılında Rusların Antalya’ya yaptığı ziyaret sayısı yüzde 12,9 artarak 3,9 milyona ulaştı. Bunun yanı sıra, İstanbul’un önemli bir aktarma noktası haline gelmesi de Türkiye’ye olan seyahatlerdeki artışı etkileyen faktörler arasında yer aldı. ATOR’a göre, 2024 yılında Türkiye'ye giden Rusların yüzde 29,7’si İstanbul’u transit geçiş noktası olarak kullandı.