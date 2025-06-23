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Sakin şehir Arapgir yaza hazır

Malatya’nın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Arapgir, yaz sezonuna hazır. Kent genelinde en fazla tescilli taşınmaz kültür varlığına sahip olan ilçe, doğası, tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

23 Haziran 2025 | 14:39
Sakin şehir Arapgir yaza hazır

Doğal güzellikleri, özgün mimarisi, köklü kültürü ve müziğiyle öne çıkan Arapgir, Türkiye’nin "Cittaslow" (Sakin Şehir) unvanına sahip sayılı ilçelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sessizliği ve huzur veren atmosferiyle öne çıkan ilçe, özellikle yaz aylarında doğayla baş başa kalmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Temiz havası ve eşsiz manzaralarıyla ziyaretçilerini büyüleyen Arapgir, Malatya ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce kişiyi ağırlıyor. İlçede özellikle yaz aylarında günübirlik ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen reyhan tarlaları ve bu tarlaların içinden geçen tarihi Meydan Köprüsü, adeta görsel bir şölen sunuyor.

Doğa ile tarihin iç içe geçtiği Arapgir, 2025 yazında da sakinliği ve güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

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Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
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