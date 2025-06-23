Sakin şehir Arapgir yaza hazır

Doğal güzellikleri, özgün mimarisi, köklü kültürü ve müziğiyle öne çıkan Arapgir, Türkiye’nin "Cittaslow" (Sakin Şehir) unvanına sahip sayılı ilçelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sessizliği ve huzur veren atmosferiyle öne çıkan ilçe, özellikle yaz aylarında doğayla baş başa kalmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Temiz havası ve eşsiz manzaralarıyla ziyaretçilerini büyüleyen Arapgir, Malatya ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce kişiyi ağırlıyor. İlçede özellikle yaz aylarında günübirlik ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen reyhan tarlaları ve bu tarlaların içinden geçen tarihi Meydan Köprüsü, adeta görsel bir şölen sunuyor.

Doğa ile tarihin iç içe geçtiği Arapgir, 2025 yazında da sakinliği ve güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.