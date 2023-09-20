ARA
Bist 100
7717,08
-0,86%
Bist 100
Dolar/TL
27,0372
0,0614%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9844
0,4369%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,072
0,3844%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1690,11
0,72%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Sayı 21'e yükseldi: İşte Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 21 miras alanı

Sayı 21'e yükseldi: İşte Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 21 miras alanı

Uluslararası önem taşıyan, korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere “Dünya Mirası” statüsü veriliyor. Türkiye'den bugüne dek 19 yer UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmişti. Sayı bu hafta 21'e yükseldi. İşte Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 21 miras alanı...

20 Eylül 2023 | 13:41
0
Sayı 21'e yükseldi: İşte Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 21 miras alanı

Dünyadaki en önemli arkeolojik alanlardan biri olan Ankara Polatlı'daki "Gordion antik kenti" bu hafta Dünya Mirası listesine girdi. Hemen bir gün sonra ise "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" aynı listeye kaydedildi. Riyad'da düzenlenen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Camii ile Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camii ve Afyonkarahisar Ulu Cami, Dünya Mirası ilan edildi.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin listedeki kültür varlığı sayısı 21'e yükseldi.

İşte Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki kültürel varlıkları

1
İstanbul (İstanbul'un tarihi alanları) [1985]

İstanbul (İstanbul'un tarihi alanları) [1985]

2
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985]

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985]

3
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]

4
Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986]

Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986]

5
Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]

Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]

6
Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]

Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]

7
Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988]

Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988]

8
Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]

Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]

9
Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]

Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]

10
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]

Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]

11
Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]

Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]

12
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]

13
Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014]

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014]

14
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri [2015]

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri [2015]

15
Efes (İzmir) [2015]

Efes (İzmir) [2015]

16
Ani Arkeolojik Alanı (Kars) [2016]

Ani Arkeolojik Alanı (Kars) [2016]

17
Afrodisias (Aydın) [2017]

Afrodisias (Aydın) [2017]

18
Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) [2018]

Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) [2018]

19
Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya) [2021]

Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya) [2021]

20
Gordion Antik Kenti (2023)

Gordion Antik Kenti (2023)

Gordion antik kenti, sahip olduğu özgün ve istisnai evrensel değerleri dolayısıyla Türkiye'nin 20. varlığı olarak Dünya Mirası Listesi'nde yerini aldı. Frigler’in siyasi ve kültürel başkenti olarak bilinen Gordion Arkeolojik Alanı'nı oluşturan en önemli unsur Gordion Sitadel Höyüğü, Erken Dönem Frig kalesi surları ve anıtsal yapıları dönemin Anadolu'daki eşsiz örneğini teşkil ediyor.
21
Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri (2023)

Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri (2023)

Son olarak Riyad'da düzenlenen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Camii ile Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camii ve Afyonkarahisar Ulu Cami, Dünya Mirası ilan edildi.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1690,11 0,72%
  • ALTIN ONS 1944,3 0,64%
  • BIST 100 7717,08 -0,86%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0372 0,0614%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9844 0,4369%
  • EURO/USD 1,072 0,3844%
  • INGILIZ STERLINI 1,24045 0,10128%
  • JAPON YENI 147,674 -0,124%
  • KANADA DOLARI 1,34113 -0,2755%
  • RUS RUBLESI 96,7025 -0,819%
Günün En Çok Okunanları
Yurt Dışı ÜFE ağustosta yükseldi
‘’Türkiye’ye 3 yeni marka getiriyoruz’’
‘’Türkiye’ye 3 yeni marka getiriyoruz’’
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Insider'a göre yabancılar için Avrupa'da konutun ucuz olduğu 9 şehir
Insider'a göre yabancılar için Avrupa'da konutun ucuz olduğu 9 şehir
Bir araştırmaya göre dünyada başarılı 1000 Türk'ün 3 önemli özelliği var
Bir araştırmaya göre dünyada başarılı 1000 Türk'ün 3 önemli özelliği var
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Üç yılda üç milyar TL yatırım hedefi koydu
Üç yılda üç milyar TL yatırım hedefi koydu
Rekabet Kurulu'ndan Maçkolik'e soruşturma ve geçici tedbir kararı
GERİ
İLERİ
Yurt Dışı ÜFE ağustosta yükseldi
‘’Türkiye’ye 3 yeni marka getiriyoruz’’
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Insider'a göre yabancılar için Avrupa'da konutun ucuz olduğu 9 şehir
Bir araştırmaya göre dünyada başarılı 1000 Türk'ün 3 önemli özelliği var
‘’Türkiye’ye 3 yeni marka getiriyoruz’’
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Insider'a göre yabancılar için Avrupa'da konutun ucuz olduğu 9 şehir
Bir araştırmaya göre dünyada başarılı 1000 Türk'ün 3 önemli özelliği var
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Insider'a göre yabancılar için Avrupa'da konutun ucuz olduğu 9 şehir
Bir araştırmaya göre dünyada başarılı 1000 Türk'ün 3 önemli özelliği var
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Üç yılda üç milyar TL yatırım hedefi koydu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL