Dünyadaki en önemli arkeolojik alanlardan biri olan Ankara Polatlı'daki "Gordion antik kenti" bu hafta Dünya Mirası listesine girdi. Hemen bir gün sonra ise "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" aynı listeye kaydedildi. Riyad'da düzenlenen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Camii ile Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camii ve Afyonkarahisar Ulu Cami, Dünya Mirası ilan edildi.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin listedeki kültür varlığı sayısı 21'e yükseldi.

İşte Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki kültürel varlıkları

1 İstanbul (İstanbul'un tarihi alanları) [1985]

2 Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985]

3 Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]

4 Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986]

5 Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]

6 Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]

7 Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988]

8 Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]

9 Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]

10 Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]

11 Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]

12 Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]

13 Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014]

14 Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri [2015]

15 Efes (İzmir) [2015]

16 Ani Arkeolojik Alanı (Kars) [2016]

17 Afrodisias (Aydın) [2017]

18 Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) [2018]

19 Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya) [2021]

20 Gordion Antik Kenti (2023) Gordion antik kenti, sahip olduğu özgün ve istisnai evrensel değerleri dolayısıyla Türkiye'nin 20. varlığı olarak Dünya Mirası Listesi'nde yerini aldı. Frigler’in siyasi ve kültürel başkenti olarak bilinen Gordion Arkeolojik Alanı'nı oluşturan en önemli unsur Gordion Sitadel Höyüğü, Erken Dönem Frig kalesi surları ve anıtsal yapıları dönemin Anadolu'daki eşsiz örneğini teşkil ediyor.