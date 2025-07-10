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Seyahatsever Projesi ile gençler ücretsiz konaklama yapacak

Gençler, Seyahatsever Projesi çerçevesinde Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı bulurken, Pazartesi günü başlayan proje ile ilk etapta Aydın’a 14 kişi geldi.

09 Temmuz 2025 | 12:42
Seyahatsever Projesi ile gençler ücretsiz konaklama yapacak

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, ören yerleri ve doğal güzellikleri ile genç misafirlerini bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen Seyahatsever Projesi ile gençler, Aydın genelinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilecek. Gençlerin, yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen proje, 7 Temmuz Pazartesi günü başlarken 24 Ağustos tarihinde son bulacak.

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra deniziyle de cazibe merkezlerinden olan Aydın, kapılarını genç misafirlerine açarken, Pazartesi itibariyle başlayan projeye gençlerden ilgi yoğun oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan KYK yurtlarına projenin başladığı ilk günlerden bu yana çok sayıda genç rezervasyon yaptırırken, ilk günde toplam 14 genç konaklamak için Aydın’ı tercih etti.

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