Sivas'ta büyüleyen manzara: Allı turnalar izleyenleri mest etti

Sivas’ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların uğrak noktalarından olan Ulaş Gölü, bugünlerde Kuzey Afrika, Güney Avrupa, Orta Doğu ve İran'dan Türkiye’ye göç eden allı turnaları ağırlıyor.
"Gölde farklı misafirlerle karşılaştım"
Mücahit Eren, allı turnaları gün batımıyla birlikte görüntülediğini belirterek, "Daha önceden de birçok kez ziyaret ettiğim Ulaş Gölü'ne gittim. Bu seferki gitmemde farklı misafirlerle karşılaştım. Flamingolar gelmişti, onlarla karşılaştım. Yanımda dronum vardı ve bu anları çekme fırsatı yakaladım.
Gün batımı ile birlikte müthiş bir görüntü çekme fırsatı buldum. Zaten sosyal medyaya dron ile doğa videoları çekiyorum.
Bu hayvanları da yakaladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu videoyu sosyal medyada paylaştığımda çok güzel geri dönüşler aldım. Videonun güzel olduğuna dair güzel yorumlar aldım. Ben de olabildiğince güzel çekmeye çalıştım. Daha önce Ulaş Gölü'nde böyle bir flamingo sürüsü yoktu.
Benden sonra birçok fotoğrafçı arkadaşım da fotoğraflamak için gitti. Flamingoları gün batımıyla birlikte uçarken de çekme fırsatım oldu. İnşallah daha farklı kuş türleri de gelir, onları da çekme fırsatı buluruz" dedi.