Sivas'ta büyüleyen manzara: Allı turnalar izleyenleri mest etti

Bu hayvanları da yakaladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu videoyu sosyal medyada paylaştığımda çok güzel geri dönüşler aldım. Videonun güzel olduğuna dair güzel yorumlar aldım. Ben de olabildiğince güzel çekmeye çalıştım. Daha önce Ulaş Gölü'nde böyle bir flamingo sürüsü yoktu.

Benden sonra birçok fotoğrafçı arkadaşım da fotoğraflamak için gitti. Flamingoları gün batımıyla birlikte uçarken de çekme fırsatım oldu. İnşallah daha farklı kuş türleri de gelir, onları da çekme fırsatı buluruz" dedi.