Tarihi ada turizme açılıyor: Herkül'ün altın postu aradığı, Amazon kadınlarının olduğu yer

Orta Çağ'dan kalma surlar, manastır harabesi, şapel, sarnıç ve mezar gibi tarihi kalıntıların yanı sıra karabatak ile martı gibi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan adada, 32 milyon lira maliyetle "Giresun Adası Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi" hayata geçiriliyor.

Proje sayesinde, "Amazon kadınları", "Herkül'ün altın postu aradığı yer" gibi mitolojik hikayelerle de bilinen adaya ilginin artması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1 Mayıs'ta başlatılan proje kapsamında, 39 dönümlük adada yürüyüş yolları, seyir terasları, karşılama merkezi, güvenlik, gişe, kafe ve tuvalet gibi hizmet üniteleri ile yönlendirme tabelaları ve aydınlatma düzenleme çalışmaları yapılıyor.