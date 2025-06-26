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Tatil beldesi açıyor: Turizmciler ikiye ayrıldı

BBC'nin haberine göre Kuzey Kore, lideri Kim Jong Un’un kapalı rejimde turizmi canlandırmasını umduğu bir sahil beldesini açıyor.

26 Haziran 2025 | 16:56
Tatil beldesi açıyor: Turizmciler ikiye ayrıldı

Habere göre Wonsan Kalma adlı sahil bölgesi planlanandan altı yıl sonra, 1 Temmuz itibarıyla yerli turistlere açılacak. Yabancı turistler içinse ne zaman açılacağı henüz net değil. Kim Jong Un’un büyüdüğü Wonsan, ülkenin elit kesiminin özel villalarının bulunduğu bir yer olarak biliniyor. Aynı zamanda bir zamanlar bir füze deneme sahasına da ev sahipliği yapmış.

  • Devlet haber ajansı KCNA, tatil beldesinin 4 km uzunluğundaki sahil şeridinde yer aldığını ve 20.000 kişiye kadar ziyaretçiyi ağırlayabileceğini söylüyor. Bölgede oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri ve bir su parkı bulunacağı belirtiliyor.
  • Bazı gözlemciler, bu adımın Pyongyang için para kazanmanın kolay bir yolu olduğunu belirtiyor. 
  • Habere göre ülkeye yabancı turistler kabul ediliyor olsa da, tur gruplarının çoğunluğu Çin ve Rusya’dan geliyor.

TUR OPERATÖRLERİ FARKLI DÜŞÜNÜYOR

  • BBC'nin haberine göre bazı tur operatörleri, tatil beldesinin yabancı turistler için cazip olmayabileceğini düşünüyor. Asıl Pyongyang, DMZ (Kore Askerden Arındırılmış Bölgesi) ve diğer komünist/brutalist yapılar, uluslararası ziyaretçiler için turizme tekrar açılırsa ilgi çekebilir.
  • Ancak Uri Tours direktörü Elliott Davies farklı düşünüyor ve "Kuzey Kore, alışılmışın dışında yerlere ilgi duyan gezginler için ‘niş bir çekicilik’ taşıyor.Kuzey Kore gibi benzersiz bir kültürel bağlamda şekillenmiş, tanıdık bir tatil konseptini deneyimlemek oldukça ilgi çekici" diyor. 
     
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SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
SPK bülteni: 2 şirketin sermaye artırımına onay geldi
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması
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