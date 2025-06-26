Tatil beldesi açıyor: Turizmciler ikiye ayrıldı

Habere göre Wonsan Kalma adlı sahil bölgesi planlanandan altı yıl sonra, 1 Temmuz itibarıyla yerli turistlere açılacak. Yabancı turistler içinse ne zaman açılacağı henüz net değil. Kim Jong Un’un büyüdüğü Wonsan, ülkenin elit kesiminin özel villalarının bulunduğu bir yer olarak biliniyor. Aynı zamanda bir zamanlar bir füze deneme sahasına da ev sahipliği yapmış.

Devlet haber ajansı KCNA, tatil beldesinin 4 km uzunluğundaki sahil şeridinde yer aldığını ve 20.000 kişiye kadar ziyaretçiyi ağırlayabileceğini söylüyor. Bölgede oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri ve bir su parkı bulunacağı belirtiliyor.

Bazı gözlemciler, bu adımın Pyongyang için para kazanmanın kolay bir yolu olduğunu belirtiyor.

Habere göre ülkeye yabancı turistler kabul ediliyor olsa da, tur gruplarının çoğunluğu Çin ve Rusya’dan geliyor.

TUR OPERATÖRLERİ FARKLI DÜŞÜNÜYOR