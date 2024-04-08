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Tatil kuyruğu: İlçedeki yoğunluk böyle görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram öncesi yaşanan trafik yoğunluğu havadan dron ile görüntülendi.

08 Nisan 2024 | 17:41
Tatil kuyruğu: İlçedeki yoğunluk böyle görüntülendi

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyenler Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözde turizm kenti Bodrum'a gelmeye başladı.


 

1 Bodrum bugün

Bodrum bugün Kent merkezi başta olmak üzere Konacık, Ortakent, Gümbet ve Turgutreis istikametinde trafikte zaman zaman yığılmalar meydana geliyor. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Atatürk Bulvarı ve Hastane Kavşağı'nda ise uzun araç kuyruğu oluşuyor.

2 Bodrum bugün

Bodrum bugün AA'nın haberine göre tıkanmaların yaşanabileceği noktalarda ise polis ve jandarma ekiplerince çalışma yürütülüyor.

3 Bodrum bugün

Bodrum bugün Kara yolundaki araç yoğunluğu dron ile havadan da görüntülere yansıyor.
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