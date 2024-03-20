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Tatil rezervasyonlarında 9 günlük bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı tatili öncesindeki 1,5 gün kamu çalışanlarının idari izinli sayılması kararı, turizm sektörünü hareketlendirdi.

20 Mart 2024 | 14:48
Tatil rezervasyonlarında 9 günlük bayram hareketliliği

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine, bayram tatilinin 9 gün olmasının, turizm sektöründe memnuniyet yarattığını anlattı.

Şubat ve mart aylarında ramazan ve seçim nedeniyle rezervasyonların yavaşladığını belirten İşler, ara tatille birleşen bayram tatilinin uzamasının özellikle il dışında tatil planlama şansı verdiğini ifade etti.

İşler, dün alınan kararın etkilerini hemen gördüklerini, rezervasyonlarda yüzde 10 civarında bir hareketlilik yaşandığını vurgulayarak, "Geçen yılın bayram dönemine göre de yüzde 15 gibi bir artış bekliyoruz. 9 günlük bu Ramazan Bayramı tatili süresince Ege Bölgesi'nde 5 milyar liralık bir hareketlilik ve bu seyahatlerden oluşan bir potansiyel, ekonominin çarklarını yağlayacak bir güç bekliyoruz." diye konuştu.

Turizm sezonunun da bu tatille başlayacağına dikkati çeken İşler, "Mayıs ayında başlayan turizm sektörü 9 günlük bu tatille bir ay öne çekilmiş olacak." dedi.

"Yeni bir rekor daha kırabilir"

İşler, bayram tatili rezervasyonlarının genelde 4 ve 5 gün şeklinde yapıldığını ifade ederek, geriye kalan günlerin aile büyüklerini ziyaret olarak programlandığını kaydetti.

Mevcut rezervasyonlarla otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 60 civarında seyrettiğini anlatan İşler, "Bu kararla, özellikle misafirin beklentisini karşılayan tesislerde yüzde 100 doluluk bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İşler, turizm sektörünün her sene kendini aşmayı hedeflediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"2023 yılında biz tüm zamanların en iyi rakamını yakalamıştık. Yeni hedef 2024'te bir önceki rakamları geçebilmektir. Her şey beklendiği gibi giderse 2024 tüm zamanların rekor yılı olacak. Bunun da en güzel göstergesi bu sene hem yılbaşı hem sömestir çok iyi geçti. Yabancı rezervasyonların akışkanlığı çok iyi gidiyor. Sezonu bir ay önce açacağımızı da dikkate alırsak 2024 yılında turizm sektörü yeni bir rekor daha kırabilir."

 

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