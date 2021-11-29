Tayland, kripto para sahiplerini çekmek ve turizmi hareketlendirmek amacıla ‘kripto-pozitif toplum’ olma temellerini atıyor. Bloomberg’in haberine göre ülke, Kovid-19 pandemisi ve ardından kapanma nedeniyle kaybedilen 80 milyar dolarlık turizm gelirinin bir kısmını bu şekilde geri kazanmayı umuyor.

Habere göre Tayland Turizm Otoritesi, ziyaretçilerin ülkede kripto para harcamalarını daha kolay ve daha uygun hale getirmek için bazı projeler üzerinde çalışıyor.

Tayland Turizm Bakanı Yuthasak Supasorn, “Dijital para birimleriyle zenginleşen insanlar var ve biriktirdikleri serveti kullanmak isteyebilirler. Paralarını burada değiştirmeden kullanabilirlerse bu onlara kolaylık sağlayacaktır” diyor.

Ülke, kripto kripto para birimlerinin daha geniş kabulü için proje üzerinde çalışıyor. Bu amaçla hem ülkedeki yetkili kurumlar hem ülkedeki en büyük kripto para borsası ile görüşüldü.

Turizm Bakanlığı aynı zamanda gelecek yıl bir token çıkarmayı, cüzdan üretmeyi, yeni bir turizm ekosistemi kurmayı planlıyor. Ülke şu anda bitcoin ve eter gibi kripto para birimlerini yasal ödeme aracı olarak tanımıyor.

Tayland’ın bu adımının arkasında Covid-19 pandemisi nedeniyle 80 milyar dolarlık gelir kaybının bir kısmını telafi etme amacı var. 2019’da Tayland, yaklaşık 40 milyon yabancı turist çekti. Ancak ülke, pandemi nedeniyle bir yıldan fazla bir süre sınırlarını kapattı. Yakın zamanda sınırlarını aşılı turistlere açtı.

Yuthasak, Tayland’ın 2023’te, pandemi öncesi turizm gelirinin yaklaşık %80’ini 2019’daki yabancı turist sayısının sadece yarısıyla kripto para sahiplerini çekerek karşılayabileceğine de inanıyor.

Yuthasak, Tayland’ın turizm endüstrisinin 2024 yılına kadar Covid-19 öncesi seviyelere dönmesini beklediğini ve ülkenin gelecek yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1 milyon, yüksek harcama yapan turisti hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Yuthasak, kripto sahiplerinin %10’unun sonunda Tayland’a seyahat edeceğini umuyor: “Kripto gelecek, bu yüzden Tayland’ı bu kaliteli turist grubunu ağırlamak için kripto pozitif bir toplum yapmalıyız”