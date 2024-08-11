ARA
DOLAR
33,50
0,01%
DOLAR
EURO
36,60
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
2618,03
0,09%
GRAM ALTIN
BIST 100
9907,38
-1,89%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

The Museum Hotel Antakya 26 Eylül’de açılıyor

Antakya’yı dünyaya tanıtan en önemli simge yapılardan biri haline gelen The Museum Hotel Antakya, 6 Şubat depremleriyle büyük bir yıkım yaşayan şehre yeniden umut olmak için geri sayıma başladı.

11 Ağustos 2024 | 12:57
The Museum Hotel Antakya 26 Eylül’de açılıyor

2023 yılının Şubat ayında gerçekleşen depremler sonrası en ağır hasarı alan Antakya’da turizm alanında yeni umutlar yeşermeye başladı. Depremlerin ardından bakım, onarım çalışmaları tamamlanan ve tüm teknik kontrolleri yapılan The Museum Hotel Antakya artık açılış için gün sayıyor. New York Times’ın dünyada görülmesi gereken 52 yerden biri olarak gösterdiği otel, 26 Eylül’deki açılışı ile şehre istihdam sağlayarak, sosyal hayata ve bölge turizmine yeniden katkı sunacak.

“Dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği”

Çok sayıda arkeolojik esere ev sahipliği yapan misafirlerini konaklarken adeta zamanda bir yolculuğa çıkaran The Museum Hotel Antakya’da yer alan en önemli eserler arasında M.S 4. yüzyıla tarihlenen “Dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği”, bir Roma hamam yapısı, M.S 2. yüzyıla tarihlenen Pegasus mozaiği, Roma döneminden kalma bir cadde ve Helenistik döneme ait bir duvar yapısı bulunuyor.

Koca bir tarihi gün yüzüne çıkardı

2009 yılında Asfuroğlu Ailesi’ne ait arazide The Museum Hotel Antakya’nın temelleri atılırken keşfedilen tarihi eserlerle otel inşasına ara verilmiş; içlerinde dünyanın en büyük tek parça taban mozaiğinin de yer aldığı eserlerin kamuya kazandırılması amacıyla 10 yıl süren bir kazı çalışması başlatılmıştı. Tüm masrafları Asfuroğlu Ailesi tarafından karşılanan çalışmalar sonunda 30 bine yakın tarihi eser gün yüzüne çıkarılmıştı.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2618,03 0,09%
  • ALTIN ONS 2431,11 0,16%
  • BIST 100 9907,38 -1,89%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,63 -0,398%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37295 -0,02658%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,6 2,1536%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,495 0,0107%
  • EURO/DOLAR 1,0915 -0,0316%
  • EURO/TURK LIRASI 36,603 0,0108%
  • STERLIN/DOLAR 1,2757 0,06275%
Borsa Haberleri
Yabancılar neden hisse ve DİBS satarken ÖST aldı? Tahvil, ÖST ve DİBS nedir?
Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.08.2024)
Zorlu Enerji'den İsrail'deki doğal gaz santrallerine ilişkin açıklama
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Sasa Polyester (SASA) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Türk Hava Yolları (THYAO) Temmuz ayı rakamlarını duyurdu
Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu
SASA'ya bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
SPK'den dün bedelsiz onayı alan 4 şirket ve oranları
Coca-Cola'dan (CCOLA) SPK onayına ilişkin açıklama
Global Menkul Değerler'e (GLBMD) bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
Hedef Holding (HEDEF) AŞ'ye bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
Coca-Cola'ya (CCOLA) bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
GERİ
İLERİ
Yabancılar neden hisse ve DİBS satarken ÖST aldı? Tahvil, ÖST ve DİBS nedir?
Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.08.2024)
Zorlu Enerji'den İsrail'deki doğal gaz santrallerine ilişkin açıklama
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Sasa Polyester (SASA) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Türk Hava Yolları (THYAO) Temmuz ayı rakamlarını duyurdu
Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu
SASA'ya bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
SPK'den dün bedelsiz onayı alan 4 şirket ve oranları
Coca-Cola'dan (CCOLA) SPK onayına ilişkin açıklama
Global Menkul Değerler'e (GLBMD) bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
Hedef Holding (HEDEF) AŞ'ye bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
Coca-Cola'ya (CCOLA) bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL