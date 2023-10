Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, "Best places for a beach holiday in October" başlığıyla "Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler" listesini açıklayan The Times gazetesinin Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçtiği belirtildi.

The Times'ın "Bütçesine dikkat eden gezginlerin daha düşük fiyatlardan yararlanması için ideal bir fırsat" yazısıyla paylaşılan liste ise şu şekilde paylaşıldı:

1 İbiza (İspanya)

2 Fethiye (Türkiye)

3 Malta

4 Zanzibar (Tanzanya)

5 Goa (Hindistan)

6 Cape Town (Güney Afrika)

7 Algarve (Portekiz)

8 Jamaika

9 Girit (Yunanistan)