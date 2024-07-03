Topkapı Sarayı gece müzeciliğine açıldı

Mili Saraylar Başkanlığı’nın Topkapı Sarayı’nda uygulamaya koyduğu gece müzeciliği kapsamında, yerli ve yabancı ziyaretçiler, bu eşsiz yapıyı ve içindeki çok özel eserleri artık Cumartesi akşamları 21.00 – 23.00 saatleri arasında gezebiliyor. Topkapı Sarayı’nda gece turu Bab-ı Hümayun’dan başlayacak. Gezi kapsamında Divan-ı Hümayun, Harem Bölümü ile üçüncü ve dördüncü avluda yer alan Mukaddes Emanetler, Kaşıkçı Elması ve Altın Taht gibi eşsiz şaheserler de görülebilecek.

Topkapı Sarayı’nın, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen yapıtlarının başında geldiğini ifade eden SICPA Türkiye CEO’su Sami Çebi, “Gece müzeciliği uygulamasının ziyaretçi sayılarına ve turizm gelirlerine olumlu bir artısı olacaktır. Yerli ve yabancı turistlerin, sıcak ve yoğun geçen gündüz saatlerine alternatif olarak, akşamları da müze ve örenyerlerini gezebilmesini sağlayan Gece Müzeciliği, başta Topkapı Sarayı olmak üzere, hem ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının daha çok tanınmasına hem de turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlayacak” dedi.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı’nda yeni uygulanmaya başlanan Gece Müzeciliği’nin ilk örnekleri T.C. Turizm Bakanlığı’nın himayelerinde SICPA Türkiye tarafından Efes Antik Kenti ve Hierapolis Örenyeri’nde hayata gerçekleştirildi. Her iki tarihi mekan da geceleri yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.