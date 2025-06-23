Toprağın renkleriyle şekillenen tepeler, kartpostallık manzara sunuyor

Yüzey şekilleri zamanla rüzgar ve yağışların etkisiyle aşınarak kıvrımlı ve katmanlı bir görünüm kazanan tepeler, görsel güzelliğiyle mest ediyor. Tepelerin hemen yanı başında uzanan geniş tarım arazileri ise bölgenin hem görsel hem ekonomik zenginliğini ortaya koyuyor.