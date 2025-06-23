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Toprağın renkleriyle şekillenen tepeler, kartpostallık manzara sunuyor

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesindeki kireçtaşı, jips, marn ve killi topraklardan oluşan rengarenk tepeler, manzarasıyla mest ediyor.

23 Haziran 2025 | 13:28
Toprağın renkleriyle şekillenen tepeler, kartpostallık manzara sunuyor

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesindeki plato ve dağlık alanlarda bulunan, kireçtaşı, jips, marn ile killi topraklardan oluşan rengarenk tepeler, havadan görüntülendi.

 

 Geniş bir coğrafyaya yayılan ve doğal yollarla oluşan jeolojik yapı, adeta doğanın renkli bir tuvali gibi manzara sunuyor. 

 

Doğal aşınma süreçleri ve farklı toprak katmanlarının birleşimiyle ortaya çıkan benzersiz tepeler, fotoğraf tutkunları için de cazibe merkezi haline geliyor. 

 

Özellikle gün doğumu ve batımında oluşan gölgelerle birlikte tepelerin kıvrımları ve renk geçişleri, kartpostallık kareler oluşturuyor.

Yüzey şekilleri zamanla rüzgar ve yağışların etkisiyle aşınarak kıvrımlı ve katmanlı bir görünüm kazanan tepeler, görsel güzelliğiyle mest ediyor. Tepelerin hemen yanı başında uzanan geniş tarım arazileri ise bölgenin hem görsel hem ekonomik zenginliğini ortaya koyuyor. 

Verimli topraklar üzerinde ekimi yapılan buğday ve arpa gibi ürünler, bölge halkının geçim kaynağını oluştururken, doğal manzaraya da ayrı bir güzellik katıyor.
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