Turizm, gastronomi ve ağırlama sektörü  FSUMMIT 2025’te buluştu

Gastronomi turizminin geleceğini şekillendirmek ve Türkiye’yi bu alanda cazibe merkezi olarak markalaştırmak hedefiyle başlayan V. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, 01 – 02 Şubat 2025 tarihlerinde Antalya’da NEST Kongre Merkezi’nde düzenlendi. “Diversity in Hospitality” (Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik) temasıyla gerçekleşen zirve, sektörün öncü isimlerini bir araya getirerek dikkat çekti.

ÇEŞİTLİLİK ÖN PLANDA

Antalya’da NEST Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte açılış konuşması yapan Sözen Group CEO’su ve FSUMMIT Kurucusu Gökmen Sözen, “Sözen Organizasyon olarak, Türkiye’yi küresel ölçekte bir turizm merkezi haline getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde sektörü bir çatı altında buluşturuyoruz. Gastronomi turizminin geleceğini şekillendirmek ve ülkemizi bu alanda cazibe merkezi olarak konumlandırmak için düzenlediğimiz bu zirve, aynı zamanda oldukça önemli bir platform. Bu yılki zirvemizin teması ‘Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik’. Bu temayla ve sektörün önde gelen isimleriyle gerçekleştireceğimiz panellerle; farklı kültürlerin, yenilikçi teknolojilerin ve değişen misafir beklentilerinin sektöre nasıl şekil verdiğini keşfedeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Turizm sektörünün, ekonomi dışında farklı kültürlerin bir arada olmasına sağladığı katkıyı vurgulayan Sözen Group CEO’su ve FSUMMIT Kurucusu Gökmen Sözen, gastronomi turizminin bir başka ülke mutfağını tanıtmakla kalmayıp, o ülkenin geleneklerini ve yaşam biçimlerini de yansıtarak eşsiz bir lezzet deneyimi sunduğunu belirtti: “Bu yılki zirvemizin temasıyla; sektördeki kültürel farklılıkların rolünü, teknolojinin sektördeki yerini ve yenilikleri, misafir beklentilerindeki çeşitliliği, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamaları ele alacağız. Paneller ve söyleşilerde, sektörün önde gelen profesyonelleri, yatırımcıları ve uzmanları katılımcılara sektördeki yenilikçi yaklaşımlar ve geleceğe dair öngörülerini sunacaklar.” dedi.

2025 DENETİM YILI OLACAK

Sözen Group CEO’su ve FSUMMIT Kurucusu Gökmen Sözen’in ardından Antalya Valisi Sayın Hulusi Şahin, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl hem turist sayısı hem turizm gelirlerinde gurur verici sonuçlara ulaşıldığını belirtti. Turizmin ülke ekonomisinde önemli bir pay oluşturduğunu ve bu payda Antalya'nın da ciddi katkısı bulunduğunu ifade eden Sayın Şahin sözlerine şöyle devam etti. "Turizm sektörü oldukça yoğun rekabetin yaşandığı bir alan. Bu yüzden hiçbir şekilde tökezlemeden ilerlemeli, güçlü yönlerinizi ön plana çıkarmalıyız. Türkiye'nin güçlü yönlerinden biri de gastronomi. Zengin mutfak kültürümüzün en iyi şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Turizmde ise her aşama birbirine bağlı bir zincirin halkalarını oluşturuyor ve bu halkalardan birinde bile kırılma olmamalıdır.” şeklinde konuştu. Kartalkaya'daki otel yangınını örnek gösteren Sayın Şahin; "Son dönemde acı bir şekilde gördük ki özellikle iş güvenliği çok önemli. Öncelikle kendi mekanizmalarımızı, kendi denetimimizi kurmalıyız. 2025 yılı denetim yılı olacak." diyerek konuşmasını tamamladı.

HİKAYESİ OLAN MARKALAR YARATMAK

ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleymanoğlu, AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu gibi isimlerin katıldığı etkinlik pek çok panele ev sahipliği yaptı. “Hikâyesi Olan Markalar Yaratmak” başlıklı oturumda konuşma yapan BigChefs Kurucusu Gamze Cizreli, geçmişten bugüne oluşturduğu ve lezzet severlerin vazgeçilmezi haline gelen mekânların yaratım sürecini paylaşırken, İstanbul Boğazı’nın gözde semtlerinden Tarabya’da geçtiğimiz aylarda açtığı Kaicy’den de bahsetti. Gün boyunca gerçekleştirilen panellerde otellerin global başarıları, şef markalaşması, restoran mutfaklarında çeşitlilik ve inovasyon, sürdürülebilirlik, yerel malzeme kullanımı, yeni nesil teknolojiler ve finansal stratejiler gibi önemli konulara yer verildi.