Turizm iki haneli büyümeye kilitlendi - Ekonomist

Turizm iki haneli büyümeye kilitlendi
Ülke ekonomisine kazandırdığı döviz geliriyle öne çıkan turizm sektörü, yeniden iyi günlerine dönüş sinyalleri veriyor.
Dünya çapındaki veri ve analiz şirketlerinden biri olan STR’nin TÜROB için hazırladığı 2019 yılı ‘Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye’de doluluk oranları geçen yıl önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak yüzde 67,6 oldu.
Türkiye genelinde ortalama oda fiyatları yüzde 10,4 artışla 77,5 Euro’ya, oda başı gelir de yüzde 13’lük artışla 52,4 Euro’ya yükseldi. Böylece krizli yılların ardından 2019 yılında son üç yılın en iyi rakamlarına ulaşıldı.
Ortalama dolulukta gözlenen artış hızı arzu edilen düzeyde olmasa da fiyatlardaki çift haneli artış sektörü sevindirdi.
2019 sonu itibariyle 27 Avrupa’da Türkiye dahil 27 ülkede ortalama doluluk oranı yüzde 72,2, oda fiyatı 113,4 Euro, oda başı elde edilen gelir 81,9 Euro oldu.
Bu rakamlar da yaşanan artışa rağmen Türkiye’nin Avrupa ortalamasının gerisinde kaldığını ortaya koyuyor.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizmde yükselişin sevindirici olduğunu söylüyor ancak oda başına gelirin artmasının gerektiğine dikkat çekiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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