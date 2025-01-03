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Turizm trenleri açıklandı: Oda fiyatların en çok nerede arttı?

TÜİK'in açıkladığı aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerine göre en çok üçüncü fiyat artışı yüzde 57,13 oranıyla Lokanta ve Oteller grubunda görüldü. Türkiye genelinde oda fiyatları en çok artan il ise yüzde 102 ile Bolu oldu.

03 Ocak 2025 | 15:57
Turizm trenleri açıklandı: Oda fiyatların en çok nerede arttı?

Neredekal.com'un Aralık ayı tatil trendleri ile ilgili yaptığı anket sonuçları açıklandı. Neredekal’da listelenen 23 binden fazla tesis oda fiyatları incelediğinde 2024 Aralık ayının bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 artış gerçekleşti.

En çok artış yaşanan il yüzde 102 ile Bolu oldu. Bolu’yu yüzde 75 ile Antalya, yüzde 53 ile Mersin, yüzde 50 ile Kıbrıs ve yüzde 49 ile Çanakkale takip etti.  Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerine göre en çok üçüncü fiyat artışı yüzde 57,13 oranıyla Lokanta ve Oteller grubunda görüldü.

TERMAL VE BUNGOLOVLARIN YÜKSELİŞİ

Kış mevsiminin soğuk günlerinde tatilciler, doğa ile iç içe konforlu bir tatil arayışıyla termal oteller ve bungalovları tercih ediyor. Aralık ayında en çok tercih edilen bölgeler arasında Kıbrıs, Muğla, Antalya, Nevşehir ve Sakarya öne çıkarken, termal otellere olan talep kasım ayına göre %244 oranında artış gösterdi. Termal oteller en çok tercih edilen tema olurken, yılbaşı otelleri ve erken rezervasyon otelleri de tatilcilerin favorileri arasında yerini alıyor.

TATİL PLANLARI HIZLANDI

Aralık ayıyla birlikte tatil planlarında hareketlilik artıyor. Yılbaşı otellerine olan talep kasım ayına göre %72, kayak otellerine olan ilgi ise %65 oranında yükseldi. Sezon çeşitliliği genişledikçe, tatilciler ultra her şey dahil, her şey dahil ve bungalov tatillerine yoğun ilgi gösteriyor.

ULTRA HER ŞEY DAHİL FAVORİ

Neredekal.com CEO’su Gökhan Sivrikaya 2024 tatil trendlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Verilerimize göre, 2024 yılı tatilciler için yoğun bir dönem oldu. En çok tatil planları yapılan ay temmuz olurken, tatil yapılan ay ise ağustos olarak kaydedildi. Kadın tatil severler, %59.13 ile tatil aramalarında öne çıkarken, her şey dahil oteller ise en popüler tema oldu. Muğla, tatil severlerin en çok tercih ettiği bölge olarak öne çıkarken, Fethiye ise bu bölgedeki en çok tercih edilen lokasyon oldu. Aralık ayında ise yılbaşı otellerine olan talep artarken, kayak tatili aramaları da yükseldi. Ultra her şey dahil ve bungalov tatilleri, tatilcilerin favori tatil seçenekleri arasında yer almaya devam ediyor’’ ifadesinde bulundu.

2 BİN TL İLE 617 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Yaz sezonu için erken rezervasyon fırsatları hızla tükeniyor. Tatil severler, yaz sezonu için rezervasyonlarını yapmaya devam ederken, aralık ayında en çok tercih edilen ay temmuz olarak öne çıkıyor. Popüler tatil bölgeleri arasında ise Antalya ve Muğla ilk sırada yer alıyor.
Popüler ay ve bölgelerde, 4 kişilik bir ailenin gecelik konaklama bütçesi; Antalya'da 2 bin TL ile 617 bin TL arasında değişirken, Muğla'da ise 4.000 TL ile 78 bin TL arasında değişen fiyatlar söz konusu. Bu dönemde oteller, tatilcilere en yüksek indirim oranlarıyla fiyatlarını sunarak, erken rezervasyon fırsatlarından yararlanma imkânı sağlıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını değerlendiren tatilciler, en uygun fiyatlarla tatil planlarını yapma fırsatına sahip.

 

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