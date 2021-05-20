Koronavirüs pandemisi ile birlikte en derin yarayı alan sektörlerin başında turizm sektörü geliyor. Turizm sektörünün paydaşları yeni dönemde artan rekabet ortamına ayak uydurabilmek, yeni stratejiler geliştirebilmek, Türkiye’de turizm sektörüne yönelik yapılacak, politika, plan girişimlerine destek olmak üzere bir araya gelerek Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi (TURSAM) protokolünü imzaladı. Yapılan işbirliğinin süresi en az 5 yıl olarak belirlendi.

Tüm dünyada aşı çalışmalarının devam etmesine karşın ülkeler aralarındaki sınırları virüs vakalarının seyrine göre kimi zaman açıyor kimi zaman da kapatıyor. Bu süreçte en deren yarayı alan sektörlerin başında da turizm sektörü geliyor. Pandemi sürecinin ne zaman biteceği henüz tam olarak netleşmese de önümüzdeki dönemde evlerinde sıkılan insanların gezip kapanma sürecindeki stresi atmaları en büyük beklenti. Ancak ekonomideki daralma ve giderek artan rekabet, turizm sektöründe de kartların yeniden karılmasına neden olacak. Akdeniz Çanağı’nın en önemli turizm ülkelerinden biri olan Türkiye’nin de yeni dünya düzeninde değişen rekabet ortamında kendine has bir turizm stratejisi geliştirip tanıtım yapması da pastadan alacağı payı belirleyecek ana unsur olacak. Turizm sektörünün paydaşları yeni döneme hazırlıklı olmak üzere bir araya gelerek şimdiden çalışmalara başladı. Bu amaçla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD), Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) bir araya gelerek Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi protokolü imzaladı.

Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, TTYD Başkanı Oya Narin, TUREB Başkanı Suat Tural, TÖSHİD Başkanı Mehmet Nane, TURYİD Başkanı Kaya Demirer, TUADER Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna katıldı.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi’ni (TURSAM) aklın ve bilimin ışığında şekillenecek yepyeni turizm stratejileri oluşturmak amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Bağlıkaya, “Aşılanmanın, vaka sayılarının, devletlerin uyguladıkları seyahat sınırlandırmalarının belirleyici olduğu, uluslararası rekabetin hiç olmadığı kadar keskin bir hal aldığı, turizmdeki küresel yarışın yeniden başladığı bir döneme giriyoruz. Bu yarıştan önde çıkmak ise değişen şartların doğru biçimde analiz edilmesi ve yapılan bu analizler ışığında çağın gereklerine uygun turizm stratejileri geliştirilmesiyle mümkün olacak” yorumunu yaptı.

STRATEJİ GELİŞTİRİLECEK

TURSAM’ın, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve şeffaf verileri sektör ve akademi işbirliğiyle derleyip analizlerini yapması, turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejiler geliştirmesi, çalışmalarını periyodik olarak kamuoyuna ve paydaşlara sunması amaçlanıyor.

TURSAM ayrıca, sektöre yönelik öngörü ve strateji çalışmaları ve turizmde rakip ülkelerin analizlerinin yapacak, yüksek lisans ve doktora tezleri ile diğer akademik çalışmaların sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilecek. Bu çalışmalar için yürütülen alan araştırmalarına TURSAM üyesi sivil toplum kuruluşlarının desteği sağlanıp üniversite-sektör işbirliği ile projeler geliştirilecek ve bu projeler fon sağlayıcı kuruluşlara sunulacak. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, ilgili bakanlıklar Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte çalışacak olan TURSAM, başka sivil toplum örgütü işbirliklerine de açık olacak.

DEVLET POLİTİKALARINA KATKI SUNACAK

Turizmin ekonominin çarklarını harekete geçiren, 50’den fazla sektöre iş olanağı sağlayan, istihdam yaratan, ülkeler için döviz girdisi oluşturan, tüm bu özellikleriyle çok stratejik bir sektör olduğunu da vurguladı.

Kriz ve keskin rekabet döneminde en ufak bir hata yapma lükslerinin bulunmadığını belirten Bağlıkaya, şunları söyledi:

“TURSAM turizm sektörüne ilişkin tüm verilerin, sektör ve akademi iş birliğiyle doğru ve şeffaf biçimde derlenerek analizlerinin yapılmasını, elde edilen veriler ışığında turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejilerin geliştirilmesi sağlayacak. Bu çatı altında gerçekleştirilecek olan tüm çalışmalar, periyodik olarak kamuoyu ve turizm sektörü paydaşlarımızla da paylaşılacak. TURSAM’ın; kısa, orta ve uzun vadeli turizm hedeflerinin belirlenmesi noktasında devlet politikalarına katkı sunmanın yanında turizm sektör bileşenleri ile akademik camia arasında, köprü niteliğinde bir yapı oluşturarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara kapı aralayacağına inanıyoruz. Bu çerçevede TURSAM’ın dünya genelinde değişen tüketici davranışlarına mercek tutarak yeni turizm ürünleri geliştirilmesi konusunda sektörümüze yön göstermesini de bekliyoruz.”

TURİZMDE ENVANTER BİLGİSİ

Türk turizmi açısından bir ilke tanıklık edildiğine dikkat çeken TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ise, turizmin her alanında çalışanların ihtiyaçları olan ve bu güne kadar çeşitli sivil toplum örgülerinin kendi anlayışlarına ve taleplerine göre gerçekleştirmeye çalıştıkları araştırmaları, raporları tek bir çatı altına almayı başardıklarını vurguladı.

Çorabatır, şunları söyledi: “İlk defa sektörün bileşenleri güçlerini ve azimlerini ortaya koyarak. Bugüne kadar hep konuşup da gerçekleştiremediğimiz turizm eğitimi veren Akademi Dünyası ile turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini bir çatı altında buluşturduk. Güçlerimizi birleştirip sektörün bu alandaki eksikliğini gidermek amacıyla tüm gücümüzle çalışacağız. Sektör olarak hep envanter bilgisi eksikliğini çekmişizdir. Rakip ülkelerimizin turizm alanındaki durumunu hep gecikmeyle güvenilir olmayan kaynaklardan öğrenmek zorun kaldık. Yeni yatırımlarda, pazarlamalarımızda, çalışmalarımızda ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız tüm bilgilere bu merkez amacıyla ulaşmak hedefimiz olmalıdır. Stratejik olarak bilmek istediğimiz bilgilere TURSAM aracılığı ile ulaşacağımıza inanıyorum.”

TURİZM DEĞERLERİ İL İL ÇIKARILACAK

TURSAM ile ülkemizin bilinmeyen turizm değerlerinin il il çıkarılarak sektörün hizmetine sunulmasının ülkemiz turizminin çeşitlendirilmesine büyük katkıda bulunması da bekleniyor. Uluslararası kuruluşlardan, bu alanda yayın yapan istatistik kurumlarından edinilecek bilgilerin sektör için yorumlanarak yayımlanacak ve turizmcilere yeni ufuklar açılacak.

Çorabatır, “Bu oluşumun sadece imzası bulunan bileşenlerle değil, turizm sektörünün sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu alanda vereceği destek ve yönlendirme başarımızı daha da artıracaktır. Bununla birlikte TGA, TOBB, Merkez Bankası, TÜSİAD gibi kuruluşlarla işbirliği çok önemli olacaktır. Turizm Strateji Araştırma Merkezinin kurulmasına liderlik eden Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi ve Turizm Akademisyenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Tuna’yı kutluyorum. Bu alanda destek veren başkanlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.