Türkiye’deki oteller yoğun sezonda bile doluluk sorunu yaşarken, Yunan Adaları’na dönük yüksek ilgi sektörde tartışma yarattı. Kapıda vize uygulamasıyla ilgili tartışmalar devam ederken en yetkili isimlerden biri konuya açıklık getirdi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, X’te yaptığı açıklamada uygulamanın kaldırılmasına dönük bir taleplerinin olmadığını belirtti.

Bağlıkaya "Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının kaldırılması ile ilgili yayılan söylentiler üzerine belirtmek isterim ki; Seyahat Acentaları olarak böyle bir talebimiz yok. Turizmde kötü bir gidişat varsa bunun çözümü rakiplerimize yapılan seyahatleri engellemek değil, turist memnuniyetsizliğinin nereden kaynaklandığını bulmaktır. Vatandaşımız kendi ülkesinde tatil yapma imkânı bulamayıp, yurt dışında tatil yapabiliyorsa, bir turizm başarısından söz etmek mümkün değildir" dedi.