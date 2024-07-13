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Turizmciler Yunan adalarına kapıda vizenin kaldırılmasını mı istiyor? TÜRSAB Başkanı'ndan açıklama

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının kaldırılmasına dair taleplerinin olmadığını açıkladı. Bağlıkaya "Turizmde çözüm rakip ülkelere seyahati engellemek değil, turist memnuniyetsizliğini gidermek" dedi

13 Temmuz 2024 | 10:59
Son Güncellenme: 13 Temmuz 2024 | 10:59
Turizmciler Yunan adalarına kapıda vizenin kaldırılmasını mı istiyor? TÜRSAB Başkanı'ndan açıklama

Türkiye’deki oteller yoğun sezonda bile doluluk sorunu yaşarken, Yunan Adaları’na dönük yüksek ilgi sektörde tartışma yarattı. Kapıda vize uygulamasıyla ilgili tartışmalar devam ederken en yetkili isimlerden biri konuya açıklık getirdi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, X’te yaptığı açıklamada uygulamanın kaldırılmasına dönük bir taleplerinin olmadığını belirtti.

Bağlıkaya "Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının kaldırılması ile ilgili yayılan söylentiler üzerine belirtmek isterim ki; Seyahat Acentaları olarak böyle bir talebimiz yok. Turizmde kötü bir gidişat varsa bunun çözümü rakiplerimize yapılan seyahatleri engellemek değil, turist memnuniyetsizliğinin nereden kaynaklandığını bulmaktır. Vatandaşımız kendi ülkesinde tatil yapma imkânı bulamayıp, yurt dışında tatil yapabiliyorsa, bir turizm başarısından söz etmek mümkün değildir" dedi.

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Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 6 şirket
Hisse senedi analizinde hangi yöntem ve araçlar kullanılıyor? 10 başlık
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