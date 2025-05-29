Turizmde küresel rekabetin yeni lideri: Türkiye

JRO Yatırım’ın iştiraklerinden OteliniSat.com tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye, 2024 yılında 62,2 milyon turiste ev sahipliği yaparak Fransa, İspanya, ABD’nin ardından dünyada en çok ziyaret edilen dördüncü ülke oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre turizm geliri 2024 yılında yüzde 8,3 oranında artarak 61 Milyar 103 Milyon ABD Dolarına ulaşan Türkiye’nin 2025 hedefi ise bu başarıyı bir adım ileriye taşıyarak 70 milyon turist ve 70 milyar dolar seviyesini aşmak.

“Türkiye, Akdeniz’de Turizmin Yönünü Belirleyen Bir Süper Güç Haline Geldi”

“2025’in Türkiye'nin küresel turizm liderliği iddiasının resmen başladığı yıl olduğunu söyleyen JRO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, Türkiye’nin turizmdeki dönüşümünün yalnızca bir sayı artışı değil, bir ekonomik yeniden yapılanma olduğunu vurgulayıp şunları söyledi: “Son 5 yılda gerçekleşen dönüşüm, turizmi mevsimsel bir gelir kapısı olmaktan çıkarıp, doğrudan yatırım çekebilen, markalaşmış ve küresel değer yaratabilen bir değere dönüştürdü.”

“Türkiye Artık Güçlü Bir Turizm Ekonomisidir”

Gerek altyapı yatırımları gerekse nitelikli işletmelerle birlikte Türkiye’nin, artık dünyadaki birçok yatırımcının radarında yer alan bir turizm merkezi haline geldiğinin altını çizen Murat Göktuğ Aksu sözlerine şöyle devam etti; “OteliniSat.com’un hazırladığı rapor, yalnızca bugünün değil, yarının turizm vizyonuna da ışık tutuyor. Murat Göktuğ Aksu. “Türkiye artık sadece güzel bir destinasyon değil, güçlü bir turizm ekonomisidir. Çünkü artık Türkiye, sadece ziyaretçilerin değil, uluslararası yatırım fonlarının, global markaların ve sektör profesyonellerinin aktif olarak analiz ettiği bir ülke konumunda. Biz de JRO Yatırım olarak bu dönüşümün aktif bir parçasıyız.” dedi.

Türkiye Fiyat/Performansta Öne Çıkıyor

Raporda, Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığı tablolarda fiyat/performans açısından öne çıkıyor. Ortalama doluluk oranı %70,4 seviyesinde gerçekleşirken, gecelik ortalama oda fiyatı (ADR) 118 USD ile İtalya ve Fransa gibi ülkelerin yaklaşık %25 altında.

Ancak bu fiyat farkı hizmet kalitesinde bir düşüş değil, yüksek fiyat-performans avantajı olarak değerlendiriliyor. TripAdvisor ve Booking.com verilerine göre Türkiye, misafir memnuniyetinde 8,4 puanla Avrupa ortalamasının üstünde yer alıyor.

Türkiye’nin sadece doğası ve tarihiyle değil, turizm ekonomisinin verileriyle de küresel vitrine çıkmış bir ülke olarak tanımlayan OteliniSat.com Genel Müdürü Esen Çoban ise hazırladıkları raporla İstanbul'dan Bodrum’a, Antalya’dan İzmir’e kadar uzanan turizm altyapısının sadece tatil değil, aynı zamanda güçlü bir ekonomik ekosistem olduğunu göstermek istediklerini söyledi. Esen Çoban OteliniSat.com olarak, Türkiye'nin turizm ve otelcilik potansiyelini küresel yatırımcılara doğru bir dil ve verilerle anlatmak için bu tür araştırmalara ve raporlara devam edeceklerini belirtti.

Bodrum Lüksün Yeni Adresi, Sağlık Turizmi Büyüme Motoru

Bodrum, 590 USD ortalama oda fiyatı ile Avrupa’nın en pahalı tatil destinasyonları arasında yer aldı. Özellikle Orta Doğu ve İngiltere’den gelen yüksek gelirli turistlerin talepleriyle Bodrum'da lüks otel ve markalı rezidans talebi zirveye ulaştı.

Ayrıca Türkiye, sağlık turizminde de 2024 yılında 2,8 milyar USD gelir elde ederek Tayland ve Hindistan gibi büyük rakiplerinin önüne geçti. 2025 hedefi bu alanda 3,2 milyar USD’yi geçmek.

Markalı Rezidanslar Yatırımcının Yeni Gözdesi

Rapor, Türkiye'deki markalı rezidans pazarının büyümesine de özel bir yer ayırıyor. Başta Etro Residences Istanbul olmak üzere İstanbul ve Bodrum'da yer alan, Elie Saab, Four Seasons, Ritz-Carlton, Mandarin Oriental, The Address gibi markalı projeler, %30–40 fiyat primi ile yatırımcı ilgisinin merkezinde yer alıyor. OteliniSat.com raporu, bu segmentteki büyümeyi şu şekilde değerlendiriyor:

“Lüks konut talebi artık sadece yaşamak için değil, kiralama ve değer artışıyla pasif gelir için de bir yatırım modeli haline geldi. Türkiye’de markalı rezidanslar hem yüksek kira getirisi sağlıyor hem de yabancı yatırımcılar için vatandaşlık avantajı sunuyor.”

“Turizm Yatırımı Stratejik Bir Tercihtir”

Türkiye’nin sadece ziyaretçi sayılarıyla değil, sürdürülebilir yatırım potansiyeliyle de öne çıktığını vurgulayan OteliniSat.com Genel Müdürü Esen Çoban sözlerine şunları da ekledi:

“Türkiye’de turizm yatırımı artık sadece ekonomik değil, stratejik bir karar. Artan turizm geliri, markalı otel sayısındaki yükseliş ve sağlık ile deneyim turizmi gibi dikeylerdeki büyüme, ülkemizi Avrupa'nın en cazip yatırım pazarı haline getirdi. Biz OteliniSat.com olarak, bu potansiyeli dünya yatırım camiasına anlatmak ve yönlendirmek için her gün daha fazla sorumluluk alıyoruz.”

“Turizm varlıklarının yalnızca alınıp satıldığı değil, stratejik biçimde değerlendirildiği bir dönem olduğunu da sözlerine ekleyen Esen Çoban, OteliniSat.com’un turizm yatırımlarına getirdiği veri odaklı yaklaşım, sektörün çıtasını yükselttiğini ve bu raporla beraber Türkiye’nin sadece bugünkü büyümesi değil, uzun vadeli yatırım kabiliyeti artık net şekilde görünür durumda olduğunu belirtti. Esen Çoban sözlerini şöyle tamamladı; “Uluslararası pazarlardaki yatırım fonları, varlık yönetim şirketleri, kurumsal alıcılar ve nitelikli bireysel yatırımcılarla doğrudan çalışarak; Türkiye'deki turizm varlıklarını doğru değerleme ile en kısa sürede ve en uygun koşullarda doğru yatırımcılarla buluşturuyoruz. Ayrıca, dünya çapındaki sektörel kurumlarla stratejik bir iletişim ağı kurarak yabancı yatırımcı havuzu oluşturmak üzere aktif çalışıyoruz. Bu bizim işimizin temelidir.”

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