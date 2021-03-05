Koronavirüs salgını tatil ve seyahat alışkanlıklarını kökten değiştirirken insanların büyük bir kısmı tatil hayalleri kuruyor. Günümüzde erken rezervasyon ya da erken ödeme risk olarak görülürken, eski nesillerden bugüne kadar gelen pazarlık yapma alışkanlığı artık turizm sektörüne taşındı. Otelci ile müşterinin pazarlık yapmasına ve ortak paydada buluşmasına olanak tanıyan online seyahat platformu HotelForex, turizmde ‘pazarlıklı pazarlama’ dönemini başlattı.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

lgokmen@ekonomist.com.tr

Turizm, pandemi döneminde en büyük yarayı alan sektörlerden oldu. Kısıtlamalar ve virüs korkusu nedeniyle insanlar tatillerini erteleme ya da iptal etme eğilimine girerken sektör yeni döneme adapte olmak için yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Bu uygulamalardan biri de pandemide erken rezervasyon yaparken erken ödeme yapmaktan çekinen insanlar için geliştirilen ‘pazarlıklı pazarlama’ sistemi. Bu sistemin uygulayıcısı online seyahat platformu HotelForex’in CEO’su Melih Baş ile turizm sektörünü ve ‘pazarlıklı pazarlama’ sistemini konuştuk.

HotelForex’ten bahseder misiniz?

HotelForex, kültürümüzdeki pazarlık yapma alışkanlığını turizm sektörüne adapte eden, otelci ile müşterinin pazarlık yapmasına ve ortak paydada buluşmasına olanak tanıyan, yenilikçi bir online seyahat platformu. Günümüzde birçok online seyahat sitesi, geleneksel acente kültürüyle ve geleneksel acentenin bakış açısıyla hazırlanıyor. Oysa artık yeni dönemde turizmin yapısı değişti, kitle turizminden bireysel turizme oradan da şimdiki yeni dönem olan dinamik turizme geçildi. Tabii bu süreç, daha dinamik bir turizm anlayışını da gerekli kılıyor.

HotelForex, otelcilik sektöründen gelen deneyimli kadrosuyla online otel rezervasyon sistemini üst düzeye çıkarmak amacıyla 2018 yılında Delaware, Wilmington, ABD’de kuruldu. Merkez ofisimiz İstanbul’da. HotelForex, Türkiye’nin hemen her bölgesinde hizmet verirken ülke genelinde otelcilik sektörüne yeni bir soluk getirdi.

Platform müşteri ile oteli ortak paydada buluşturan bir otel borsası

Pazarlık yapma alışkanlığını turizm sektörüne adapte ettiniz, nasıl bir sistem bu?

HotelForex, sektöre yeni bir soluk getirip önemli bir boşluğu dolduruyor. Otelcinin, son kullanıcının beklentilerini ve bakış açılarını odak noktasına koyarak, otelin ve müşterinin, herhangi bir aracı olmadan, doğrudan pazarlık yapmasına olanak tanıyoruz. HotelForex’te fiyatlar, talep ve arza göre anlık olarak değişiklik gösteriyor. Son kullanıcı da yüzde 30’a kadar indirimlerle istediği fiyatı belirleyebiliyor. Böylece son kullanıcıların tek bir fiyat üzerinden rezervasyon yapma devrini kapatıp, otelcinin de boş odalarını değerlendirmesini sağlayarak hem otellere hem de son kullanıcılara yeni fırsat kapıları açıyoruz. Ancak HotelForex bir açık artırım sitesi değildir. Platformumuz müşteri ile oteli ortak paydada buluşturan bir otel borsası.

“Sabit fiyatlara karşı bir alternatif”

Müşteri ve otelciler için avantajları nedir?

Seyahat acenteleri perspektifine dayalı geleneksel bir seyahat endüstrisi mevcut. ‘Pazarlık pazarlama modeli’ ile sabit fiyatlara karşı bir alternatiftir. Müşterinin, istediği otelle pazarlık yaparak uygun fiyata konaklaması sağlanırken, otelin de boş odalarını değerlendirmesine olanak tanıyoruz. Tıpkı bir borsa ekranındaki gibi otel fiyatları, talep ve arza göre anlık olarak değişiyor. Müşteri fiyatı kendi belirlerken, otelci de oda durumuna göre kendisine uygun olan indirimli fiyatı onaylıyor. Bu süreç, hem müşterinin hem de otelcinin kazandığı bir pazarlık modeli oluşturuyor. Üç farklı dilde hizmet veriyoruz. Konaklamayı hem ziyaretçiler hem de otel işletmecileri için kolaylaştırıyoruz. Açık artırım mantığında değil, otelin ve müşterinin, herhangi bir aracı olmadan, doğrudan pazarlık yapmasına ve bulduğunuz fiyattan değil, istediğiniz fiyattan almanıza olanak sağlıyoruz.

Yeni normalleşme ile birlikte otel, tatil rezervasyonlarında nasıl bir değişim yaşanır?

Dijitalleşen dünyada turizm de değişiyor. Biz hem misafirlere ve otel sahipleri verimlilik ve hız kazandırıyoruz. Tatil paketi incelendiğinde yan, toplam iş yüküne bakıldığında misafir ağırlama işinin yüzde 80’i otelci, yüzde 10’u havayolu ve yüzde 10’u seyahat acentası tarafından yapılır. Bir pakette en çok yük otelciye aittir. Bundan dolayı bir otelciyi iyi anlamak lazım. HotelForex, otellerin aynası gibidir. Bir otelci gibi düşünür ve hareket eder.

Sektör artık gelişti. Kitle turizmi, bireysel turizm ve şimdi de dinamik turizm adı verilen yeni bir çağ başladı. Bu yeni dönemde dinamik turizminde, oda fiyatlarında hızlı dalgalanmalar yaşayacağız. Belirsizlik olduğundan son dakika tatilcilerin artacağı öngörülmektedir. Yeni normalleşmede turizmin elementleri ve normları iyi analiz etmek gerekiyor. İlk başta otelcilerin nasıl düşündüklerini, nasıl hareket ettiklerini ve nelere ihtiyaç duyduklarını iyi anlamak gerek. Burada daha dijitale yatkın bir kitle olacağından dolayısıyla çoğu alımlar online kanallardan öngörülmekte. Bu yüzden gelecek turizm yatırımları dijital platformlar öncelikli olacaktır. Burada önemli faktörlerden bir tanesi de villa ile otelci arasında oluşan yeni ve ciddi rekabeti öngörmek. Pandemiden dolayı 2020’de teması azaltmak için bir çok kişi villa tercih etti. Normalleşme sürecinde ise otelcilere ciddi bir talep oluşacaktır.

Çoğu ülkenin sınırlarının kapalı olduğunu düşündüğümüzde 2021 tatil dönemi için iç turizmde talep patlaması olacağını öngörüyoruz. Birçok şirketin uzaktan çalışmasıyla birlikte tatil sezonunun daha erken başlayıp daha geç biteceği de düşünülüyor. Pandeminin getirdiği zor ekonomik koşullardan etkilenen tatil severlerin, tatil rezervasyonlarında ekonomik arayışlarda olacağını da tahmin ediyoruz.

“İç turizmin ağır basacağı bir yıl olacak”

Tatilciler ne zaman rezervasyon yapmaya başlarlar? Özellikle oteller bu yeni normale nasıl ayak uyduracaklar?

Denize yakın resort bölgelerdeki otellerde İngiliz, Hollanda, Almanya ve Rusya erken ödeme ile yüzde 30-45 doluluk sağlanırdı. Ancak pandemi nedeniyle erken ödeme satışlarında çok büyük bir düşüş yaşanmakta. Otelcilerin bu erken ödeme ile gelen ön rezervasyonlarında düşüş olduğundan son dakika satışlarına ağırlık verileceği düşünülüyor. Fakat bu tercih normalleşme sürecine göre değişmektedir. Normalleşme süreci gerçekleştikçe önden satışlar da artmaya başlayacaktır. Ülkenin normalleşmesinde aşılanma sürecinin çok önemli bir rol oynadığı bir gerçektir.

Geçtiğimiz yıl uygulanan hijyen sertifikasyonları ve pandemi koşullarına ayak uydurmada yalnız Akdeniz’de değil, tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir uyum süreci yaşandı. Bu sebeple otellerimizin yeni normale ayak uydurmasında bir problem yaşanmayacaktır. İlk normalleşme adımlarının atılması, aşının daha geniş kitlelere ulaşması ve havaların ısınması dönem olarak bu yıl kesişecek gibi duruyor. Bu sebeple Mart-Nisan aylarında pek çok tatil sever planlarını yapmış olacaktır.

Tüketicilerin seyahat/tatil satın alma alışkanlıklarında ne gibi değişiklikler oldu?

Yeni normal hayatta yüz yüze temaslar azalacağından dolayı dijital ağırlıklı bir satın alma süreci gerçekleşeceği öngörülüyor. Pandemi sonrasında normalleşme sürecinde hem yurtiçi hem yurtdışı yüksek bir talep oluşmasını bekliyoruz. Burada ülke aşılanma süreci yurt dışından gelecek misafirler için önemli bir faktör ve rol oynamakta. Ülkede aşılanma süreci ne kadar hızlı ilerlerse turizm ve diğer sektörler normalleşme sürecini o kadar hızlandıracaktır.

Tüm dünyada iç turizmin ağır basacağı bir yıl olacağını öngörüyoruz. Aşının tüm dünyada yaygınlaşacağını tahmin ettiğimiz, aşı pasaportunun kullanıma gireceği 2022 itibariyle de sınırlar arası geçişin daha rahat olacağını düşünüyoruz. Rusya, İngiltere, Almanya ve Ortadoğu ülkeleri Türkiye’nin tatil konusunda ne kadar güvenli olduğunu bildiği için yine ülkemizi yoğunlukla tercih edecekler. Tabii ki pandemi öncesindeki hacimde olmayacaktır ancak ülkemizin yıllardır turizme yaptığı yatırımlar sayesinde sıfıra da düşmeyecektir.