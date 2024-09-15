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Turizmde sezon uzuyor: Kentte doluluk eylülde de yüksek

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'daki otellerin doluluk oranlarının eylülde de yüksek olduğunu belirterek, "Temmuz-ağustostaki gibi doluluk yaşıyoruz." dedi.

15 Eylül 2024 | 11:43
Son Güncellenme: 15 Eylül 2024 | 11:43
Turizmde sezon uzuyor: Kentte doluluk eylülde de yüksek

Saatçioğlu, AA muhabirine, turizm sezonunun artık daha erken başlayıp, daha geç bittiğini söyledi. Turizm sezonunun artık 1 Mayıs'ta başladığını ifade eden Saatçioğlu, "Sezon da kasımın son haftasına kadar devam ediyor. Turistler, kasım sonuna kadar denize girebiliyor, hava da çok elverişli. Yaz sezonu her zaman uzuyor. En düşük doluluklar aralık-ocak-şubatta oluyor. Spor, sağlık, kongre turizmiyle bu ayları toparlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu yıl güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Saatçioğlu, şunları kaydetti:

"Eylül ayının ortalarında olmamıza rağmen otel doluluklarımız yüzde 90-95 seviyesinde devam ediyor. Temmuz-ağustostaki gibi doluluk yaşıyoruz. Rezervasyonlara göre doluluklar ekim ayında da bu şekilde devam edecek gözüküyor. Bir taraftan 2025 erken rezervasyonları da devam ediyor. Erken rezervasyon hem iç hem yurt dışında çok ciddi avantaj sağlıyor. Tarih ilerledikçe erken rezervasyon indirimleri azalıyor."

Saatçioğlu, özellikle iç pazarın da son yıllarda erken rezervasyona alıştığını ifade ederek, erken rezervasyonlarda bazı bölgelerde yüzde 70, bazı bölgelerde ise yüzde 100'e yakın artış olduğuna dikkati çekti.

Erken rezervasyon yaptıranların yüzde 35 ile yüzde 45 arasında daha uygun fiyatla tatile gittiğine değinen Saatçioğlu, "Erken rezervasyonu kaybedenler özellikle temmuz-ağustosta daha yüksek fiyattan gelmek durumunda kaldı." dedi.

 


 

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