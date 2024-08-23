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Turizmde temmuz rekoru kırıldı

Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış kaydedildi. Türkiye'ye temmuz ayında 7 milyon 333 bin ile rekor yabancı turist girişi gerçekleşti.

23 Ağustos 2024 | 12:41
Turizmde temmuz rekoru kırıldı

Temmuz ayı turizm verileri açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre temmuzda Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 2,6 artışla 7,33 milyon olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 8,27 artışla 29 milyon kişi oldu.

En çok ziyaretçi gönderen ülke 1,04 milyon kişi ile Almanya oldu. 922 bin 294 kişiyle Rusya ikinci, 660 bin 906 kişiyle İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

2024 yılı ocak-temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artış göstererek 28 milyon 978 bin 471 oldu. 

 

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Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (22 Ağustos)
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SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı geldi
Turkcell'den hisse geri alımı
Yabancı yatırımcı hisse sattı, tahvil aldı
Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı
Borsada 1 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
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GERİ
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