Turizmin yeni gözdesi: Tekirdağ’da lavanta zamanı

Tekirdağ'ın lavanta tarlalarıyla ilgi çekmeye devam ettiğini ifade eden Karaküçük, "Şehirde bu mevsimde çok güzel renkler var. Ayçiçek tarlaları ve lavanta tarlalarıyla her yer farklı bir renk. Tekirdağ'da 12 lavanta bahçesi var. Bunlar kentin turizmine katkı sağlayan bahçeler. Lavantaların en güzel, en canlı olduğu dönemde herkesi şehrimize bu güzellikleri görmeye bekliyoruz." dedi.