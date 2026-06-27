ARA
DOLAR
46,59
0,12%
DOLAR
EURO
53,07
0,09%
EURO
ALTIN
6132,54
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Turizmin yeni gözdesi: Tekirdağ’da lavanta zamanı

Turizmin yeni gözdesi: Tekirdağ’da lavanta zamanı

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, mor renge bürünen görüntüsü ve hoş kokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek kent turizmine katkı sağlıyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Turizmin yeni gözdesi: Tekirdağ’da lavanta zamanı

Kent merkezi ile özellikle Süleymanpaşa ilçesinde bulunan lavanta tarlaları, haziran ayından itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çiçeklenme döneminde mora bürünen tarlalar, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler ile fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Yakın illerin yanı sıra yurt dışından gelen turistler de lavanta tarlalarını ziyaret ederek oluşturulan dekor alanlarında fotoğraf çektiriyor. Doğal stüdyo görünümündeki tarlalarda ziyaretçiler, en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışırken lavantaların arasında yürüyüş yapma imkanı da buluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, lavanta tarlalarının yaz sezonunda Tekirdağ'ın önemli turizm noktalarından biri haline geldiğini söyledi.

Tekirdağ'ın lavanta tarlalarıyla ilgi çekmeye devam ettiğini ifade eden Karaküçük, "Şehirde bu mevsimde çok güzel renkler var. Ayçiçek tarlaları ve lavanta tarlalarıyla her yer farklı bir renk. Tekirdağ'da 12 lavanta bahçesi var. Bunlar kentin turizmine katkı sağlayan bahçeler. Lavantaların en güzel, en canlı olduğu dönemde herkesi şehrimize bu güzellikleri görmeye bekliyoruz." dedi.

Karaküçük, lavanta tarlalarının yerli ve yabancı turistleri kente çekerek turizm hareketliliğine ve bölge ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL